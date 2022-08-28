Насолоджуватися теплом залишилося недовго: українців попередили про різке похолодання

На початку вересня погода різко зіпсується

Останній місяць літа добігає кінця, а в українців залишається ще зовсім небагато, щоб насолодитися спекотною погодою.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, останні три дні серпня температура повітря плавно просідатиме в західних областях і залишатиметься високою у східних. А вже з 1 вересня усі українці відчують прихід осені.

За даними синоптиків, у понеділок дощі із грозами накриють західну частину України, що опустить стовпчики термометра до позначки +25…+27 градусів. В інших областях варто очікувати, що повітря розігріється до +30 і вище.

В останні два дні серпня температура повітря почне плавно опускатися до +24…+26 на заході та в центрі, але залишатись у районі +30…+34 на сході та півдні.

У перший осінній день похолодання відчують жителі західних, центральних і північних областей, де стовпчик термометра подекуди може показувати нижче +20 градусів.

А вже 2 вересня прихід осені відчують і мешканці східних та південних областей.

Варто зазначити, що попри різке похолодання на початку вересня, загалом перший місяць осені обіцяє бути відносно теплим і навіть місцями спекотним. Ще одне помітне похолодання до України прийде лише ближче до жовтня.