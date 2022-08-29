"Бретельки, шортики та голі ноги-руки" поки що актуальні: синоптик розповіла про погоду на початку нового тижня

Температура у західних областях почне потроху знижуватися

Відповідно до прогнозу метеорологів, понеділок, 29 серпня, в Україні відрізнятиметься високою температурою повітря, спекою та навіть задухою.

Такий вражаючий прогноз наводить у своєму Telegram Наталія Діденко.

Температура першого дня тижня, за її інформацією, становитиме +29+33 градуси.

Але західна частина країни почне потроху відчувати вже свіжішу повітряну масу – там сьогодні очікується +23+28 градусів.

Дощі з грозами, переважно локального характеру, пройдуть на крайньому сході України, а в другій половині дня та надвечір прийдуть у західні області та дістануться Житомирщини та Київщини. На решті території домінуватиме суха погода.

Погода в понеділок, 29 серпня

При цьому вітер перебудовується зі східного, південно-східного на північно-західний і буде помірним.

Трохи спаде спека у вівторок.

Погода у вівторок, 30 серпня

Надалі температура повітря в Україні почне поступово знижуватися і вже 1-2 вересня на заході та півночі буде навіть холоднувато, +18+23 градусів, у центрі +20+25 градусів, а на півдні та сході +25+29 градусів.

"Тому бретельки, шортики, голі ноги-руки ще трохи актуальні, проте все ж таки підготуйтеся до зниження температури повітря наступного тижня", — пише метеоролог.

Про це важливо пам’ятати тим, хто має схильність до мігрені, судинних проблем, а також гіпер-і гіпотонік. До того ж, сьогодні очікуються ще й магнітні бурі.

Нагадаємо, що першого осіннього дня похолодання відчують жителі західних, центральних і північних областей, де стовпчик термометра місцями може показувати нижче +20 градусів вдень. А вже 2 вересня прихід осені відчують і мешканці східних та південних областей.