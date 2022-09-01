Осінь прийшла: чого українцям чекати від погоди у перші дні вересня

Погода на початку вересня помітно зіпсується

Літо в Україні закінчилося, а разом із першим осіннім днем до нашої країни прийде й різке похолодання.

Як повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру, 1 вересня тепла погода ще зберігатиметься у південних та східних областях, а ось на решті нашої країни варто чекати падіння температури повітря аж до +19…23 градусів.

Водночас синоптики попереджають, що на півдні та сході протягом доби можливі дощі з грозами.

2 вересня температура повітря опуститься ще нижче, а в деяких західних областях може досягти +15 градусів вдень. У деяких південних областях удень можна буде очікувати до +26 градусів, проте вже 3 вересня погода остаточно зіпсується і там.

Як повідомлялося раніше, у коментарі "Телеграфу" народний синоптик Володимир Деркач зазначив, що цього року вересень хоч і розпочнеться з температурних гойдалок та різких змін погодних умов, проте ще встигне порадувати українців теплими днями.

Щодо осені в цілому, то синоптики переконані, що вересень в Україні буде дощовим і прохолодним, жовтень сухим, а листопад відносно теплим як для останнього осіннього місяця.