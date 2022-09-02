Ляшко: регулювання ринку ліків України переходить на стандарти ЄС

Українське законодавство, що регулює правовідносини у сфері лікарських засобів, відтепер приведене у відповідність з нормативно-правовими актами Європейського Союзу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє МОЗ.

За словами міністра, це зроблено завдяки прийняттю оновленого закону "Про лікарські засоби", який запроваджує єдину з ЄС термінологію та правила регулювання фармацевтичного ринку.

"Триває підготовка до вступу України в Європейський Союз, тому робота над нормативно-правовими актами, що регулюють фармацевтичну галузь України, є надзвичайно актуальною. Оновлений закон "Про лікарські засоби" імплементує найкращі європейські практики регулювання фармацевтичної галузі", — пояснив він.

На переконання Ляшка, комплексне оновлення законодавчої бази є можливістю і для регуляторної системи, і для бізнесу запровадити нові практики роботи по-європейськи, оновити та уніфікувати правила ринку.

"Це сприятиме покращенню доступності ліків для українців в усьому світі, а також краще захищатиме їхні права як споживачів", — додав міністр.

Оновлений закон визначає:

умови створення, досліджень та державної реєстрації лікарських засобів;

умови виробництва ліків в аптеках;

умови призначення та застосування;

імпорт, торгівлю, контроль якості та здійснення фармаконагляду ліків;

створення умов для розвитку фармацевтичної промисловості, формування сприятливого інвестиційного клімату, подолання технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі лікарськими засобами.

Закон також урегулює роботу інтернет-аптек, адже він встановлює правила дистанційної торгівлі лікарськими засобами населенню та підтримує екстериторіальність доставки.