Ляшко: регулирование рынка лекарств Украины переходит на стандарты ЕС

Украинское законодательство, регулирующее правоотношения в сфере лекарственных средств, теперь приведено в соответствие с нормативно-правовыми актами Европейского Союза.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает Минздрав.

По словам министра, это сделано благодаря принятию обновленного закона "О лекарственных средствах", который вводит единую с ЕС терминологию и правила регулирования фармацевтического рынка.

"Продолжается подготовка к вступлению Украины в Европейский Союз, поэтому работа над нормативно-правовыми актами, регулирующими фармацевтическую отрасль Украины, чрезвычайно актуальна. Обновленный закон "О лекарственных средствах" имплементирует лучшие европейские практики регулирования фармацевтической отрасли", — пояснил он.

По убеждению Ляшко, комплексное обновление законодательной базы — возможность и для регуляторной системы, и для бизнеса внедрить новые практики работы по-европейски, обновить и унифицировать правила рынка.

"Это будет способствовать улучшению доступности лекарства для украинцев во всем мире, а также будет лучше защищать их права как потребителей", — добавил министр.

Обновленный закон определяет:

условия создания, исследований и регистрации лекарственных средств;

условия производства лекарства в аптеках;

условия назначения и применения;

импорт, торговлю, контроль качества и осуществление фармаконадзора лекарств;

создание условий для развития фармацевтической промышленности, формирование благоприятного инвестиционного климата, преодоление технических барьеров в международной торговле лекарственными средствами.

Закон также урегулирует работу интернет-аптек, поскольку он устанавливает правила дистанционной торговли лекарственными средствами населению и поддерживает экстерриториальность доставки.