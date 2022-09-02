Україну накриє дощами, але надовго вони не затримаються: якою буде погода на початку тижня

Найближчими днями в Україні тепліше не стане

Осінь в Україні почалася з відчутного похолодання, яке опустило стовпчики термометра до позначки близько +20 градусів, а подекуди і ще нижче. Своєю чергою синоптики очікують, що найближчими днями тепліше не стане.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, до кінця поточного тижня частина території України накриє дощами, однак у більшості областей надовго вони не затримаються.

За даними синоптиків, 3 вересня хвиля опадів скине температуру повітря до позначок нижче +20 градусів практично по всій країні, крім частини південних та східних областей, де вдень очікується +23…+26 градусів.

Втім, 4 вересня похолодання дістанеться і туди, хоча дощі у цей день закінчаться практично у всіх областях, крім східних та Закарпатської.

Початок нового тижня порадує українців малохмарною погодою без опадів, а температура повітря утримуватиметься в межах +17…+21 градусів залежно від області. При цьому найтепліше буде на півдні та заході, а холодніше у центральних та північних областях.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними синоптиків, вересень в Україні буде відносно теплим і сухим. Середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів вище за нуль, що десь на півтора градуса вище за середні показники.