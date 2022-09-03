Грози повернуться: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

Наступний тиждень порадує українців теплом, а до деяких регіонів країни повернуться грози

В Україні настала календарна осінь, а тому погода може змінюватись практично щодня.

"Телеграф" пропонує вашій увазі прогноз погоди на найближчий тиждень (5-11 вересня). За даними gismeteo, новий тиждень подарує українцям теплу погоду, а опади будуть лише на вихідні.

У Києві у неділю, 11 вересня, очікуються грози. На вихідні грозові хмари дістануться і Львова. В інших великих містах України протягом усього тижня очікується тепла та суха погода.

Погода в Києві на 10 днів

Погода в Дніпрі на 10 днів

Погода в Харкові на 10 днів

Погода в Одесі на 10 днів.

Погода у Львові на 10 днів

Український гідрометеорологічний центр поки що дав прогноз лише на початок наступного тижня. Помітна відмінність — це грози на півдні країни, включно з Одесою, у четвер, 8 вересня. Окрім того, очікуються грози й в Ужгороді 7-8 вересня. В решті регіонів з 5 по 8 вересня буде сухо та тепло.

Прогноз погоди в Україні на 5 вересня

Прогноз погоди в Україні на 6 вересня

Прогноз погоди в Україні на 7 вересня

Прогноз погоди в Україні на 8 вересня

Додамо, що народний синоптик Володимир Деркач у коментарі "Телеграфу" озвучив прогноз погоди на першу декаду вересня. На думку народного синоптика, у певні періоди цієї декади може бути досить вітряно. Опади будуть помірними, а їхня ймовірність — досить висока. Деркач заявив, що на початку вересня ночі стануть досить прохолодними, але обійдеться без заморозків. У другій декаді місяця (11-20 вересня) очікується тепла погода.

Раніше Деркач розповів, коли в Україні очікувати на справжнє Бабине літо.