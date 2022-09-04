В Україну йдуть заморозки, але "зими" поки не буде: народний синоптик порадував українців прогнозом

Погода залишатиметься "осінньою"

В Україні вже зафіксували перші "спроби" заморозків на ґрунті, і це явище лише посилюватиметься надалі.

Таким прогнозом "порадував" народний синоптик Стас Щедрін.

"В Україну йдуть заморозки. Найближчим часом у північно-західних та Сумській областях місцями можливі нічні заморозки. Але потім тепло повернеться", — пише він у своєму Facebook, публікуючи карту змін, що очікуються.

Карта метеоситуації від Стаса Щедріна

Виходячи з його інформації, найближчим часом у північно-західних (Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській) та Сумській областях місцями можливі нічні заморозки.

Також Щедрін прогнозує, що Україну накриють дощі та сильне похолодання. Температура повітря знизиться до +14…+22 °С у денний час і до +6…+13 °С – у нічний.

У коментарях українці з жахом запитують спеціаліста, чи не помилився він із прогнозом – адже картопля ще у землі, її лише починають обирати!

Коментарі українців

Заспокоїти стривожених співгромадян спробувала синоптик Наталія Діденко.

"Осінь буде — красуня, з сонечком, різнобарвним листям, айстрами, чорнобривцями, з ранковими серпанками, словом, класика букваря та фейсбучних фотографій", — поетично розписала вона свій прогноз.

Однак і вона попереджає про дощі.

"Перші серйозні дощі ймовірні наступної неділі, 11 вересня", — повідомила фахівець.

І порадила "використовувати найближчий тиждень повною мірою, якщо потрібна суха гарна сонячна погода без масштабних заморозків".

Сьогодні ж, у неділю 4 вересня, за її прогнозом, найхолоднішим виявиться схід України. Температура повітря на Харківщині, Луганщині, Донеччині становитиме +16…+19 градусів.

"Однак потеплішає завтра у західній частині України, стовпчики термометрів піднімуться до +17…+22, на Закарпатті до +24 градусів ", — прогнозує синоптик.

Також оптимістично налаштована заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня: на її думку, до середини місяця жодної "зими" не передбачається.

"До середини місяця погода буде все ж таки вереснева, осіння з деякими коливаннями температури. Максимальні температури будуть у межах 15-20 градусів, на півдні до 23-25 градусів ", — вважає вона.

З нею погоджується і завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух, яка стверджує, що погода в Україні у вересні 2022 року буде більше схожа на літню. Середня температура повітря може бути на один градус вище, ніж за останні 30 років.

Найбільш неупередженим залишаються фахівці Укргідрометцентру, які надають прогнози погоди на найближчі дні.

Погода на 4 вересня

Погода 5 вересня

Погода в Україні 6 вересня

Прогноз погоди на 7 вересня.

Прогноз погоди на 8 вересня

І, звісно, одним із найавторитетніших джерел залишається народний синоптик Володимир Деркач, який у коментарі "Телеграфу" озвучив прогноз погоди на першу декаду вересня. На думку народного синоптика, у певні періоди цієї декади може бути досить вітряно. Опади будуть помірними, а їхня ймовірність — досить висока. Деркач заявив, що на початку вересня ночі стануть досить прохолодними, але обійдеться без заморозків. У другій декаді місяця (11-20 вересня) очікується тепла погода.