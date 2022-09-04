Заморозки та температурні гойдалки: які погодні сюрпризи приготувала осінь українцям

Можливі заморозки, утворення ожеледі і снігопадів

Погода на більшій частині України восени 2022 року буде теплою та сухою, проте водночас і нестійкою, з можливими перепадами температури.

Про це повідомив кандидат географічних наук та синоптик Ігор Кібальчич, склавши детальний аналіз для meteoprog.

"Очікується тепла і посушлива осінь на переважній території країни. Середня за сезон температура повітря може бути на 1 °С вищою, порівняно з останніми десятиріччями", — поділився синоптик.

Крім того, повідомляється, що погода восени буде нестійкою, здатною до змін у температурі з чергуванням теплих і холодних повітряних мас. Спостерігається й ступневе зниження нічної температури, можливі затоки холодного арктичного повітря, заморозки, утворення ожеледі і снігопадів, в першу чергу в Карпатському регіоні.

Щодо огляду погодних умов на тиждень, то температура кліматичній нормі буде відповідати лише на заході України включаючи затяжний дощовий період. На території більшої частини країни очікується суттєве похолодання.

Як повідомляв "Телеграф", раніше синоптики заявляли що вересень в Україні очікується тепліше ніж зазвичай, хоча можна чекати і перших заморозків.