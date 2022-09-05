Україну накриють заморозки: у яких регіонах погіршиться погода (мапа)

Температура на поверхні ґрунту може впасти до 0 градусів вже найближчої ночі

В Україні вночі 6-8 вересня майже у всіх регіонах, крім Закарпаття та південної частини, очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Про це повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій (ДержНС) в Telegram.

"Увага! Вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий), у північно-східних та східних областях і у повітрі 0-3 градусів (II рівень небезпечності, помаранчевий)", — йдеться у повідомленні.

У Київській області вночі 6-8 вересня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5 градусів.

За даними синоптиків Укргідрометцентру, найближча ніч буде холодною і без дощів. Так, у вівторок, 6 вересня температура повітря у Києві та області становитиме +6…+8 градусів після заходу сонця та +16…+18 вдень. Найпрохолодніше буде у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській областях — від +4…+6 градусів вночі та +12…+17 вдень. У Донецькій обл. очікується +6…+8 градусів вночі та +17..+19 вдень. У Кіровоградській, Дніпропетровській та Черкаській обл. вночі буде +5…+7

градусів відповідно, вдень у цих областях стовпчик термометра підніметься від +15 до +18 градусів. Така ж температура очікує мешканців Житомирщини.

У середу, 7 вересня, прохолода триватиме: вночі у Чернігівській обл. буде +4…+6 градусів вночі та +14…+16 градусів вдень, у Київській обл. прогнозують від +6 до +8 градусів вночі та +16…+18 градусів вдень, у східних областях вночі буде від +4 до +8 градусів та +14…+18 вдень, у центральних областях — від +5 до +7 градусів вночі та від +16 до +18 вдень, на півдні вночі температура повітря становитиме +6..+13 градусів та +17-…22 вдень, на заході найтепліше буде на Закарпатті — від +22 до +24 градусів вдень та від +8 до +10 градусів уночі, у решті західних областей стовпчик термометра показуватиме +17…+22 вдень та +5…+8 уночі.

Нагадаємо, на вихідні синоптики прогнозують дощі в Україні.