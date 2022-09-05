Тепло у вересні прийде, але насолодитися зможуть не всі: якою буде погода в Україні до кінця місяця

Чого чекати від погоди у вересні

В Україну після холодного початку вересня йде потепління, яким, втім, вдасться насолодитися не всім.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, у наступні два тижні у західних та центральних областях зачастять дощі, які не дозволять повітрі по-справжньому розігрітися.

Пара щодо теплих днів там очікується цього тижня і невелике підвищення температур можна буде спостерігати наприкінці наступного тижня. А ось ближче до кінця місяця погода зіпсується остаточно.

Відчутно тепліше буде у східних областях, де до середини місяця можна буде побачити температуру повітря близьку до літньої.

Проте найтеплішої погоди варто чекати у південних областях, де аж до останніх днів вересня стовпчик термометра утримуватиметься на відмітках вище +20 градусів.

Втім, синоптики очікують, що на всій території України наприкінці місяця варто чекати на суттєве похолодання.

Нагадаємо, згідно з прогнозами, у жовтні в Україну прийде хвиля тепла, яку в народі називають бабиним літом. Але листопад уже нагадає про близькість зими, тоді можливі перші морози.