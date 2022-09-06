Перші заморозки вночі і сонце вдень: яка погода очікує на українців сьогодні

Цього року осінь прийшла строго за календарем. Тож найближчої доби синоптики вже очікують заморозки на поверхні ґрунту. Крім того, попереджають про збереження пожежної небезпеки.

Про це йдеться в прогнозі від Укргідтрометцентру. Так уночі 6-8 вересня заморозки до 0-5 градусів передбачаються по всій Україні, крім Закарпаття та південної частини (I рівень небезпечності, жовтий). У північно-східних та східних областях і у повітрі 0-3 градусів (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Водночас 6-7 вересня у північних, центральних, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На сьогодні метеорологи прогнозують суху та сонячну погоду. Вітер переважно північно-західний з поривами до 10 м/с. Буде дещо прохолодно. Температура повітря складатиме:

на півночі та у східному регіоні до -3 вночі і до +17 вдень;

на заході вночі до + 5 вночі, а вдень до +20;

на півдні країни вночі щонайменше +8, а вдень до +21 градуса;

у центральних областях температура повітря вночі опуститься до +5, а вдень повітря прогріється до +21.

У столиці вдень та вночі без опадів, очікується сонячна погода. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Стовпчики термометрів піднімуться до +17 градусів за Цельсієм, а вночі опустяться до +5.

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, 10-11 вересня прийдуть дощі, які повністю прочистять повітря від метереологічної димки та їдкого смогу, що вчора оповив Київ через займання торфʼяників. Метереологиня радить поберегти себе: "Дим вдень потроху розсіюється, але запах ще залишається. І хай це стане пересторогою для тих невігласів, які палять сміття та огудину — це ж задимлюються легені їхніх дітей та онуків".

Дощі наступних кількох тижнів не дозволять повітрю по-справжньому прогрітися. А вже ближче до кінця місяця погода зіпсується остаточно. Суттєвого похолодання варто чекати на всій території України.