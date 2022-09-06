Первые заморозки ночью и солнце днем: какая погода ожидает украинцев сегодня

В этом году осень пришла строго по календарю. Поэтому в ближайшие сутки синоптики уже ожидают заморозки на поверхности почвы. Кроме того, предупреждают о сохранении пожарной опасности.

Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра. Так, ночью 6-8 сентября заморозки до 0-5 градусов предусматриваются по всей Украине, кроме Закарпатья и южной части (I уровень опасности, желтый). В северо-восточных и восточных областях в воздухе 0-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

В то же время, 6-7 сентября в северных, центральных, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На сегодняшний день метеорологи прогнозируют сухую и солнечную погоду. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 10 м/с. Будет немного прохладно. Температура воздуха составит:

на севере и в восточном регионе до -3 ночью и до +17 днем;

на западе ночью до +5 ночью, а днем до +20;

на юге страны ночью не менее +8, а днем до +21 градуса;

в центральных областях температура воздуха ночью опустится до +5, а днем воздух прогреется до +21.

В столице днем и ночью без осадков, ожидается солнечная погода. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Столбики термометров поднимутся до +17 градусов Цельсия, а ночью опустятся до +5.

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 10-11 сентября придут дожди, полностью очищающие воздух от метереологической дымки и едкого смога, который вчера окутал Киев из-за возгорания торфяников. Синоптик советует поберечь себя: "Дым днем понемногу рассеивается, но запах еще остается. И пусть это станет предостережением для тех невежд, которые жгут мусор — этим же задымляются легкие их детей и внуков".

Дожди последующих нескольких недель не позволят воздуху по-настоящему прогреться. А уже ближе к концу месяца погода испортится окончательно. Существенного похолодания следует ожидать на всей территории Украины.