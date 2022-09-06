Коли в Україну прийде потепління: синоптики назвали чіткі дати

У деяких містах тепло супроводжуватиметься дощами

Календарна осінь в Україні розпочалася з різкого похолодання, однак не все ще втрачено і українці зможуть насолодитися кількома теплими вересневими днями. Про це свідчить прогноз погодного сайту gismeteo.ua, передає "Телеграф".

У Києві відчутно потеплішає вже у середу, 7 вересня. Стовпчики термометрів вдень покажуть +19 градусів, а на вулиці буде сонячна погода. Такі температурні показники затримаються на кілька днів, а вже з 10 вересня у столиці очікуються проливні дощі, які не вщухатимуть приблизно тиждень.

У Харкові суттєво тепліше стане у четвер, 8 вересня, коли температура повітря прогріється до +21 тепла вдень. Суха погода затримається у місті до неділі, 11 вересня, а тоді підуть дощі.

У Дніпрі найтепліший період вересня припаде на 8-15 число. Температура повітря вдень цими днями коливатиметься у межах від +21 до +23 градусів тепла. Синоптики прогнозують в окремі дні короткочасні дощі.

В Одесі у наступні 10 днів буде відносно тепло, але синоптики прогнозують дощі та навіть грози. Температурні показники при цьому коливатимуться на рівні від +19 до +25 градусів тепла.

У Львові тепло та сухо цього тижня буде лише 6 та 7 вересня, а тоді у місто прийдуть проливні дощі. Температура повітря при цьому буде мінливою — у деякі дні прогнозується +21 тепла, а в інші градуси падатимуть до +16.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода в Україні до кінця вересня. Також ми писали, що у жовтні в Україну прийде хвиля тепла, яку в народі називають "бабиним літом". Але листопад уже нагадає про близькість зими, тоді можливі перші морози.