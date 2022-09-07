Від +18 на початку до різкого похолодання: синоптики дали прогноз погоди в Україні на жовтень

Температурні показники у більшості міст будуть досить комфортними

Вересень в Україні розпочався з різкого похолодання, але синоптики кажуть, що теплим дням ще бути. Чекає на українців й "бабине літо", яке наступить у перші тижня жовтня. За прогнозом синоптиків сайту meteoprog.ua початок другого осіннього місяця у більшості міст буде без опадів, а похолодання добереться у регіони аж ближче до листопада.

У Києві середня температура повітря вдень у жовтні коливатиметься у межах +12 +14 тепла, а вночі синоптики прогнозують поступове зниження температури — від +7 на початку місяця до +2 наприкінці. Стосовно дощів, то у столиці України сильних опадів у жовтні не очікується.

У Харкові початок жовтня також буде відносно теплим і без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря на рівні +12 +14 тепла. До кінця місяця у місті поступово холоднішатиме — синоптики прогнозують +8 тепла. А от у нічну пору ближче до листопада температура повітря впаде до +1.

В Одесі початок жовтня буде теплим та сонячним — синоптики прогнозують до +18 тепла. Похолоднішає на півдні України з середини місяця — 13 жовтня синоптики прогнозують дощ, через який температура впаде до +13 градусів і до кінця місяця вже суттєво не підвищиться.

У Львові жовтень розпочнеться з +15 тепла, а завершиться другий місяць осені на позначках +10. У нічний час синоптики прогнозують в середньому +5 тепла, а в останні дні місяця стовпчики термометрів покажуть +2. Суттєвих опадів також не очікується.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого чекати від першого місяця зими та чи прогнозують синоптики на грудень сильні морози.