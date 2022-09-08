Політолог: спецслужбам належить з’ясувати, навіщо компанія пропутінського олігарха намагалася зайти на український ринок перед російським вторгненням

Розпочате на Заході розслідування змусило СБУ звернути увагу на одну російську компанію

Відхід із Росії через її напад на Україну величезної кількості зарубіжних компаній і фірм, власниками яких є іноземці, окрім важкого удару по економіці країни агресора мав ще один ефект. Компанії з іноземними власниками, що залишилися на спорожнілому "полі", потрапили у поле зору західних спецслужб. А в одному конкретному випадку, розпочате на Заході розслідування, змусило СБУ звернути увагу на одну російську компанію.

Про це у своєму блозі пише політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

За його словами, йдеться про фірму, що діє у стратегічно важливій сфері, яка курується ФСБ. Ця компанія не просто продовжує роботу, а навіть активно розширюється, причому її основна філія знаходиться в Петербурзі, особистій вотчині Путіна.

Це Selectel — один з трьох найбільших у Росії операторів зв'язку на базі провідних та хмарних технологій. Вона має ліцензії від ФСБ (видана у вересні 2021 р.) та від Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку – Роскомнагляду (видана у грудні 2019 р.).

На початку вересня цього року Selectel розпочала масштабну консолідацію активів, купивши за 1,3 млрд рублів бізнес-центр у Москві. Оплатить компанія покупку випуском облігацій на 3 млрд. рублів. Тобто побоювань за своє майбутнє в Росії керівництво Selectel взагалі не має, хоча її господар – громадянин Ізраїлю Іцхак-В'ячеслав Мірілашвілі, син Михайла Мірілашвілі ("Міші Кутаїського"), теж громадянина Ізраїлю.

Відсутність занепокоєння зрозуміла. Мірілашвілі-старшого ізраїльський аналітичний журнал "Ліберал" охарактеризував як "посланця та виконавця волі Путіна на Заході". До того ж він відомий давнім партнерством з Євгеном Пригожиним – господарем найманців "Вагнер" та "ольгінських тролів", які ведуть війну у кіберпросторі країн Заходу. Пригожин, який потрапив до списку розшукуваних ФБР, працював із Мірілашвілі ще в 90-х, і досі залишається його партнером з будівельного бізнесу, також на околицях Петербурга.

У березні 2021 року Selectel намагалася увійти на український ринок. Але не встигла.

За цікавим збігом обставин, основним замовником Selectel є російське АТ "Телеканал 360". Той самий телеканал, який з 2018 року транслював російську пропаганду на територію так званої "ДНР".

Власників АТ ретельно приховують, але відомо, що гендиректором телеканалу є Каклюгін Олексій Валерійович, член Громадської ради при управлінні Федеральної податкової служби РФ у Московській області. Чоловік віце-губернатора Московської області, Олексій Каклюгін фігурує у Списку 6000 корупціонерів та розпалювачів війни, опублікованих ФБК у квітні цього року.

Як зазначає Чаленко, що планував зробити в Україні за рік до російського вторгнення Мірілашвілі та його ліцензована ФСБ компанія, тепер належить з’язувати спецслужбам — українським чи західним.