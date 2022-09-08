Политолог: спецслужбам предстоит выяснить, зачем компания пропутинского олигарха пыталась зайти на украинский рынок перед российским вторжением

Начатое на Западе расследование заставило СБУ обратить внимание на одну российскую компанию

Уход из России из-за ее нападения на Украину огромного количества зарубежных компаний и фирм, владельцами которых являются иностранцы, кроме тяжелейшего удара по экономике страны агрессора имел еще один эффект. Оставшиеся на опустевшем "поле" компании с иностранными хозяевами попали под пристальное внимание западных спецслужб. А в одном конкретном случае, начатое на Западе расследование заставило СБУ обратить внимание на одну российскую компанию.

Об этом в своем блоге пишет политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

По его словам, речь идет о фирме, действующей в стратегически важной, курируемой ФСБ сфере. Эта компания не просто продолжает работу, а даже активно расширяется, причем ее основной филиал находится в Петербурге, личной вотчине Путина.

Это Selectel — одна из трех крупнейших в России операторов связи на базе проводных и облачных технологий. Она имеет лицензии от ФСБ (выдана в сентябре 2021 г.) и от Федеральной службы по надзору в сфере связи — Роскомнадзора (выдана в декабре 2019 г.).

В начале сентября этого года Selectel начала масштабную консолидацию активов, купив за 1,3 млрд рублей бизнес-центр в Москве. Оплатит компания масштабную покупку выпуском облигаций на 3 млрд рублей. То есть опасений за свое будущее в России у руководства Selectel вообще нет, хотя ее хозяин – гражданин Израиля Ицхак-Вячеслав Мирилашвили, сын Михаила Мирилашвили ("Миши Кутаисского"), тоже гражданина Израиля.

Отсутствие беспокойства легко объяснимо. Мирилашвили-старшего израильский аналитический журнал "Либерал" охарактеризовал как "посланника и исполнителя воли Путина на Западе". К тому же он известен давним партнерством с Евгением Пригожиным – хозяином наемников "Вагнер" и "ольгинских троллей", ведущих войну в киберпространстве стран Запада. Пригожин, попавший в список разыскиваемых ФБР, работал с Мирилашвили еще в 90-х, и до сих пор остается его партнером по строительному бизнесу, также в окрестностях Петербурга.

В марте 2021 года Selectel пыталась войти на украинский рынок. Но не успела.

По интересному стечению обстоятельств основным заказчиком Selectel является российское АО "Телеканал 360". Тот самый телеканал, который с 2018 года транслировал российскую пропаганду на территорию так называемой "ДНР".

Владельцев АО тщательно скрывают, но известно, что гендиректором телеканала является Каклюгин Алексей Валерьевич, член Общественного совета при управлению Федеральной налоговой службы РФ по Московской области. Супруг вице-губернатора Московской области Алексей Каклюгин фигурирует в Списке 6000 коррупционеров и разжигателей войны, опубликованных ФБК в апреле этого года.

Как отмечает Чаленко, что планировал сделать в Украине за год до российского вторжения Мирилашвили и его лицензированная ФСБ компания, теперь предстоит узнать спецслужбам — украинским или западным.