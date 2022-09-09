В Україну йде похолодання: синоптики розповіли, скільки воно триватиме

Найближчими днями погода не радуватиме

Україну на вихідних накриє рясним опадом, який призведе до того, що стовпчик термометра помітно просяде. Втім, похолодання буде нетривалим, а тепліти розпочне вже до середини нового тижня.

Як повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру, дощі, які почалися на заході нашої країни, найближчими днями поширяться на центральні та південні області, а з понеділка прийдуть і до східної частини країни.

За даними синоптиків, на вихідних температура повітря в центрі та на півночі України може опуститися аж до +12…+14 градусів. Тим часом на сході та півдні стовпчик термометра підніметься вище за +20 градусів.

У понеділок та вівторок прохолодно буде й у західних областях, хоча 13 вересня дощі мають там закінчитись.

При цьому в середу опади підуть і з центральної та північної частини нашої країни. Із закінченням дощів трохи підніметься і температура повітря, тож на заході очікується +17…+20 градусів, а в центрі — +16…+19 градусів.

Як повідомлялося раніше, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що в другій половині вересня в західні області прийде потепління, решті ж "бабиного літа" доведеться чекати у жовтні.