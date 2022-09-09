Експерт відзначив вклад генерала Сирського в успіхи ЗСУ

Сирський став одним із архітекторів військового успіху України

Політолог Ярослав Божко прокоментував успішний контрнаступ української армії на Харківському напрямку.

"Наступ на Харківщині — справа рук багатьох вояків та офіцерів. Але не хочеться, аби конкретні люди, які щодоби сплять по 4-5 годин залишилися невідомими. Генерал Олександр Сирський наряду з Валерієм Залужним, начальником ГШ Шапталою та іншими генералами цієї війни став одним із архітекторів військового успіху України і нашої майбутньої перемоги", — пише експерт.

Також політолог нагадав читачам про попередні успіхи генерала Сирського.

"Цієї весни Сирський безпосередньо командував обороною Київщини, на той момент безальтернативно найважливішої ділянки фронту. За успіхи в обороні столиці йому було присвоєно орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Відстояли Київ окрім добровольців із ТРО та спецназівців ГУР бійці рідної бригади Сирського — 72 омбр, в якій він починав військову кар’єру. В квітні цього року йому було присвоєно звання Героя України, а влітку — вручено Хрест Бойових заслуг", — резюмував він.