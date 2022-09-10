РЛС "Зоопарк-1М" не лише російська – трофейна зброя ворога гірша за аналогічний український "Зоопарк-3"

Навіть новітня РЛС окупантів поступається українській техніці

Одним із зримих результатів успішного настання ЗСУ на Харківщині є маса трофеїв, які використовуватимуть українські воїни. Мабуть, найціннішим серед них є РЛС контрбатарейної боротьби "Зоопарк-1М", найкращий з наявних у росії.

Захоплений "Зоопарк-1М"

Але, як з’ясував "Телеграф", радар насправді почав розроблятися ще за часів СРСР, і значно поступається його українському аналогу, незважаючи на серійне виробництво та модернізацію.

Завдання поставили ще за СРСР

Завдання створити РЛС контрбатарейної боротьби було видано ще за часів СРСР у 80-х роках, причому отримали його два підприємства – НДІ "Стріла" у Тулі та НВК "Іскра" у Запоріжжі. Тому носій радара передбачався один – багатоцільовий легкоброньований транспортер (МТЛБ).

Обидва підприємства впоралися із завданням, щоправда, сталося це вже після розвалу СРСР і тому російська РЛС отримала назву "Зоопарк-1", а українська — "Зоопарк-2". Причому незважаючи на складні умови, Україна змогла прийняти своє РЛС на озброєння в 2003 році, тоді як росія це зробила лише через 4 роки.

Згодом, обидва комплекси покращувалися і модернізувалися, так "Зоопарк-1М" в росії був прийнятий на озброєння в 2013 році, правда єдиним бойовим застосуванням даної техніки стала поїздка в Сирію в 2016 році.

Поліпшений варіант українського РЛС "Зоопарк-3" був прийнятий на озброєння в 2018 році, а серійне виробництво почалося в квітні 2020-го.

Краще захищеність та дальність роботи – чим український "Зоопарк" перевершує російський

Цікаво, що найкращий російський контрбатарейний радар помітно поступається українській за двома параметрами:

дальність виявлення мети – якщо російський "Зоопарк-1М" виявляє міномети та РСЗВ на дальності 22 та 30 км відповідно, український "Зоопарк-3" може робити це за 30 та 40 км відповідно;

захищеність — якщо російська РЛС знаходиться на одному шасі і тому поразка МТЛБ повністю виводить з ладу персонал з 3 осіб і сам комплекс, то "Зоопарк-3" включає 2 одиниці техніки, одна з яких несе саму РЛС, а з другої можна здійснювати керування. У результаті поразка однієї одиниці техніки дозволяє врятувати частину обслуговуючого персоналу — всього 4 особи, і частину самого комплексу.

РЛС "Зоопарк-3" ЗСУ у розгорнутому стані

На початку вересня ЗСУ отримали перший із обіцяних Німеччиною РЛС контрбатарейної боротьби "Кобра".