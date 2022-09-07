"Кобра" та "Гепард" — як "звіринець" із бундесверу допоможе ЗСУ у наступі

Військова техніка з Німеччини прибула до наступу ЗСУ і може серйозно в ньому допомогти

Ось уже близько тижня продовжуються активні наступальні операції Збройних сил України у напрямку Херсона та Балаклії, що на Харківщині. І в цей момент наша армія отримує нову техніку від західних партнерів, яка може бути дуже доречною в ході цих боїв.

Йдеться про радар контрбатарейної боротьби "Кобра" та зенітні самохідні установки (ЗСУ) "Гепард", передані Німеччиною ЗСУ, про що повідомляє сайт німецького уряду. Йдеться про 1 РЛС "Кобра" та 5 ЗСУ "Гепард".

Як ця зброя може допомогти ЗСУ у наступі, розбирався "Телеграф".

"Кобра" — її кидок не такий швидкий, але теж смертельний

Попри свою агресивну назву, РЛС "Кобра" належить до пасивних засобів захисту, і сама нездатна завдати ворогові шкоди, але може допомогти це зробити іншим.

"Кобра" є станцією радіолокації виявлення артилерійських батарей противника, чиє завдання — засікти в польоті ворожий снаряд і завдяки електронному обладнанню вирахувати приблизне місце розташування позицій артилерії ворога.

РЛС була розроблена консорціумом європейських компаній "EADS Defence & Security", "Thales Group", "Airbus Defence and Space" та "Lockheed Martin" для армії Німеччини, але потім її закупили Франція, Великобританія, Туреччина. Україна стане п’ятою країною-оператором "Кобри".

Сама "Кобра" — тривимірний радар з фазованими гратами та потужною антеною, в якій містяться близько 20 000 інтегральних схем на основі арсеніду галію. Напівпровідникові прилади на основі арсеніду галію видають менше шуму, ніж скажімо кремній, що часто використовується, і тому ворогові складніше виявити роботу РЛС.

РЛС "Кобра"

При цьому сам контрбатарейний радар здатний засікати політ снаряда на відстані 40 км у секторі 90 град. Усього за 2 хвилини він може виявити до 40 вогневих позицій. Час розгортання всього 10 хвилин, а екіпаж складає 3-4 особи.

Крім того, високий ступінь автоматизованого програмного забезпечення з високошвидкісною схемою та безпечною передачею даних, дозволяють швидко та безпечно передати дані про виявленого супротивника своєї артилерії.

Таким чином РЛС "Кобра" допоможуть артилерії ЗСУ виявити та накрити позиції артилерії окупантів на Херсонському та Балаклійському напрямах, якою противник намагається зупинити наступ української армії.

Стрибок "Гепарда" — прикриє небо і злякає землю

На відміну від "Кобри", ЗСУ "Гепард" може сама атакувати супротивника, причому робити це проти повітряних і проти наземних цілей.

Зенітна самохідна установка "Гепард" — це дві 35-мм швидкострільні гармати, які завдяки РЛС можуть засікати, і знищувати повітряні цілі на висоті до 3 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/с.

Ця здатність "Гепардів" дозволить їм прикривати наступні частини ЗСУ від авіації росії, насамперед гелікоптерів, які намагаються зупинити наступ нашої армії.

З іншого боку, ЗСУ може також вражати наземні цілі на дальності до 4500 метрів, зокрема живу силу, неукріплені оборонні позиції, неброньовану або легкоброньовану ворожу техніку. Дві 35-мм гармати "Ерлікон" ЗСУ здатні випустити до 1100 снарядів вагою 0,55 кг на хвилину. Втім, сам боєкомплект "Гепарда" складає лише 310 таких снарядів.

Загалом Україні передано 20 ЗСУ "Гепард" із 30 обіцяних та 4000 снарядів до них із 10 000 запланованих до постачання.

Це не єдина зброя, на яку Україна чекає від Німеччини, вже восени арсенали ЗСУ можуть поповнитися німецьким зенітно-ракетним комплексом IRIS-T SL.