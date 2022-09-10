Затяжні дощі та похолодання: на яку погоду чекати українцям на новому тижні

Затяжні дощі найближчим часом з України не підуть

Україну на кілька днів накриє дощами, які подекуди призведуть до помітного просідання стовпчика термометра. Утім, уже до середини наступного тижня у деяких частинах нашої країни помітно потеплішає.

Як повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру, найближчими днями принесуть із собою безперервні дощі для мешканців центральних і північних областей, а ось для інших будуть винятки.

Так, 11 вересня суха, але хмарна погода очікується лише в Донецькій та Луганській областях, а також у Криму. При цьому найхолодніше буде на півночі України, де варто чекати до +10…13 градусів, а тепліше на півдні — до +24 градусів.

12 вересня на дощ варто чекати по всій території нашої країни.

У вівторок опади відступлять із низки західних, центральних та південних областей, а в середу на заході почне тепліти. При цьому температура може піднятися до +20 градусів.

Стовпчик термометра продовжуватиме підніматися і в четвер. Тоді на заході можна буде побачити до +25 градусів, проте опади насолодитися погодою повноцінно не дадуть.

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що у вересні погода особливою стабільністю не відрізнятиметься, а періоди потеплінь та похолодань триватимуть аж до жовтня.