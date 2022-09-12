До України наближається "кокетлива Пеггі": синоптики розповіли про "капризи" погоди на новому тижні

Понеділок буде вологим, хмарним, з періодичними дощами вдень

Після антициклону Quintin відвідати Україну вирішив і циклон із "кокетливим" ім’ям "Пеггі".

Про це пише у своєму акаунті у соціальній мережі синоптик Наталія Діденко.

За її словами, понеділок 12 вересня буде вологим, хмарним, з періодичними дощами вдень.

"12 вересня дощі, від невеликих до помірних, пройдуть практично всюди", – йдеться у повідомленні.

У понеділок протягом дня у південній частині, у Дніпрі з районами, Кропивницькому з районами, на Полтавщині та у східних областях очікується +17…22, у Криму до +24 градусів.

Найхолодніше буде у західній частині України, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, прикордонних районах Сумщини та Харківщини, західних районах Черкаської області передбачається +10+15 градусів.

Погода в понеділок, 12 вересня

У Києві та області понеділок буде вологим, хмарним із періодичними дощами, повідомляють колеги Наталії з Укргідрометцентру. Температура області вночі 6-11° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 8-10°, вдень 13-15°. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

У вівторок, 13 вересня, осінь виявиться у всій красі – з дощами, щоправда, без грози. Температура повітря вдень підніметься максимум до +21 градуса залежно від регіону.

Погода у вівторок, 12 вересня

У середу, 14 вересня, визирне сонце. День буде теплим та без дощів. У цьому температура повітря залишиться колишньому рівні.

Погода в середу, 14 вересня

У четвер, 15 вересня, сонце вигляне на заході та в Криму, на решті території – дощ. Температурний режим збережеться у межах минулого дня.

Погода у четвер, 15 вересня

Ну, а наприкінці тижня, 16 вересня, знову підуть дощі. Вдень температура повітря підніметься до +17…+21 вдень. На півдні буде ще тепліше.

Погода у п’ятницю, 16 вересня

А у вихідні, 17 – 18 вересня, на думку синоптика Ігоря Ігоря Кібальчича, погодні умови визначатимуться проходженням атмосферних фронтів на тлі поля зниженого тиску. Тому періодично очікується випадання опадів, подекуди помірних. Небо буде здебільшого хмарним. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря очікується в межах норми і становитиме у нічний час +9…+14 °С, удень +17…+22 °С.

Не покращиться погода і після вихідних – навіть навпаки, варто чекати зниження температури, і так само литимуть дощі – до того ж, у всіх регіонах країни.

погода у Києві

Погода у Львові

Але, звичайно, у Центрі та Півдні буде набагато тепліше.

Погода в Центрі на 10 днів

Погода на Півдні

Тому жителям більшості областей (особливо тим, хто полінувався або просто не встиг викопати картоплю), залишається чекати приходу бабиного років, з його холодним, але приємним теплом.