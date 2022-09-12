Parimatch Foundation передав сучасне обладнання закладам освіти Київщини

З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну, Parimatch Foundation зосередився на підтримці українців, які постраждали від війни. З цією метою Фонд ініціював програму "Допомога Україні", щоб забезпечити необхідну гуманітарну, медичну допомогу, а згодом психологічну реабілітацію українським сім’ям із дітьми.

В рамках цієї програми понад 55 тис. українцям було надано 50 тонн гуманітарної допомоги, діти отримали можливість займатися спортом та були забезпечені літнім відпочинком для фізичної та ментальної реабілітації.

Також в рамках програми Фонд відновлює матеріально-технічну базу закладів освіти в різних регіонах України, в тому числі оснащуючи їх сучасним спортивним інвентарем та обладнанням для реалізації освітніх ініціатив.

За підтримки Київської ОВА представники Parimatch Foundation завітали до Гостомельского ліцею №1 та центру дитячої та юнацької творчості Іванківської селищної ради, що на Київщині. Обидва заклади освіти постраждали від російської окупації та вкрай потребують відновлення матеріально-технічної бази, необхідної для створення умов для найбільш повного і вільного розкриття здібностей учнів.

Зауважимо, що до повномасштабного вторгнення кількість учнів Гостомельского ліцею №1 нараховувала 1500 осіб. Це сучасний освітній заклад зі спортивними майданчиками, різноманітними секціями та розвиваючими програмами. Оскільки з 24 лютого Гостомель перебував в окупації, на території ліцею був розміщений ворожий штаб, від бомбардувань постраждала будівля ліцею та футбольне поле. Наразі заклад відновлюється після значних пошкоджень. З нового навчального року в очному режимі тут навчається близько 300 дітей для яких облаштовані укриття відповідно до розпорядження Міністерства освіти і науки України.

Представники Фонду зустрілися з директором Гостомельського ліцею №1 Володимиром Захлюпаним, відвідали тренування школярів з карате, тхеквондо та волейболу та передали закладу спортивне обладнання для занять різними видами спорту. А саме боксерські груші, тренажери, мати, інвентар для бойових видів мистецтв та художньої гімнастики, інвентар для фітнесу, тенісний стіл, а також спортивний інвентар та розвиваючі дитячі ігри.

Центр дитячої та юнацької творчості Іванківської селищної ради також відновлює свою роботу, після тимчасової роботи, як волонтерського центру, де базувалися українські військові, які захищали Київщину від окупантів. Наразі центр відновлює роботу творчих гуртків, у яких займається близько 1000 дітей.

Команда Фонду познайомилася з дітьми, які займаються в центрі та перадала інвентар для творчості та розвитку вихованцям, які дуже на це чекали, а саме гончарний круг, мольберти, холсти, скелет навчальний, фартухи, танцювальні та театральні костюми, розвиваючі дитячі ігри та ноутбуки.

Нагадаємо, що Parimatch Foundation продовжує розвиток програм "Спортивний наставник, "Так, я можу" та "Нова фізична культура", мета яких надати можливість займатися спортом та руховою активністю, відкривати спортивні групи для дітей та укомплектовувати заклади освіти спортивним обладнанням та інвентарем, та фокусує свої зусилля на тих регіонах та школах, які будуть працювати в офлайн, та будуть рекомендовані Міністерством освіти і науки України. В рамках програми "Нова фізична культура" Parimatch Foundation вже придбав 300 спортивних наборів на загальну суму понад 3 млн грн, які були розподілені між навчальними закладами України у містах і селах, які найбільше потребували допомоги з обладнанням.