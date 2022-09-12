Parimatch Foundation передал современное оборудование учебным заведениям Киевщины

С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину, Parimatch Foundation сосредоточился на поддержке украинцев, пострадавших от войны. С этой целью Фонд инициировал программу "Помощь Украине", чтобы обеспечить необходимую гуманитарную, медицинскую помощь, а затем психологическую реабилитацию украинским семьям с детьми.

В рамках этой программы более 55 тыс. украинцам было предоставлено 50 тонн гуманитарной помощи, дети получили возможность заниматься спортом и были обеспечены летним отдыхом для физической и ментальной реабилитации.

Также в рамках программы Фонд восстанавливает материально-техническую базу учебных заведений в разных регионах Украины, в том числе оснащая их современным спортивным инвентарем и оборудованием для реализации образовательных инициатив.

При поддержке Киевской ОВА представители Parimatch Foundation посетили Гостомельский лицей №1 и центр детского и юношеского творчества Иванковского поселкового совета Киевской области. Оба учебных заведения пострадали от российской оккупации и крайне нуждаются в восстановлении материально-технической базы, необходимой для создания условий для наиболее полного и свободного раскрытия способностей учащихся.

Заметим, что до полномасштабного вторжения количество учащихся Гостомельского лицея №1 насчитывало 1500 человек. Это современное образовательное учреждение со спортивными площадками, секциями и развивающими программами. Поскольку с 24 февраля Гостомель находился в оккупации, на территории лицея размещался вражеский штаб, от бомбардировок пострадало здание лицея и футбольное поле. Заведение возобновляется после значительных повреждений. С нового учебного года в очном режиме здесь учится около 300 детей, для которых обустроены укрытия в соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Украины.

Представители Фонда встретились с директором Гостомельского лицея №1 Владимиром Захлюпаным, посетили тренировки школьников по каратэ, тхэквондо и волейболу и передали заведению спортивное оборудование для занятий разными видами спорта. А именно боксерские груши, тренажеры, маты, инвентарь для боевых видов искусств и художественной гимнастики, инвентарь для фитнеса, теннисный стол, а также спортивный инвентарь и развивающие детские игры.

Центр детского и юношеского творчества Иванковского поселкового совета также возобновляет свою работу после временной работы как волонтерского центра, где базировались украинские военные, защищавшие Киевщину от оккупантов. В настоящее время центр возобновляет работу творческих кружков, в которых занимается около 1000 детей.

Команда Фонда познакомилась с детьми, которые занимаются в центре, и передала инвентарь для творчества и развития воспитанникам, которые очень этого ждали, а именно гончарный круг, мольберты, холсты, скелет учебный, фартуки, танцевальные и театральные костюмы, развивающие детские игры и ноутбуки.

Напомним, что Parimatch Foundation продолжает развитие программ "Спортивный наставник, Так, я можу!" и "Новая физическая культура", цель которых предоставить возможность заниматься спортом и двигательной активностью, открывать спортивные группы для детей и укомплектовывать учебные заведения спортивным оборудованием и инвентарем. Фонд фокусирует свои усилия на тех регионах и школах, которые будут работать в автономном режиме, и будут рекомендованы Министерством образования и науки Украины. В рамках программы "Новая физическая культура" Parimatch Foundation уже приобрел 300 спортивных наборов на общую сумму более 3 млн грн, которые были распределены между учебными заведениями Украины в городах и селах, наиболее нуждающихся в помощи с оборудованием.