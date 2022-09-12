Ні дострокових, ні планових: Разумков оцінив можливість проведення виборів у 2023 році

До кінця війни вибори точно не проводитимуться

В Україні планові парламентські вибори мають відбутися восени 2023 року, проте є ймовірність, що їх доведеться відкласти.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" народний депутат і колишній спікер парламенту Дмитро Разумков, зараз треба офіційно входити до стану війни з росією, оскільки її не було оголошено з початку вторгнення.

"Зараз постійно заносяться укази про продовження воєнного стану. І не проголосувати за них не можна, але й заплющувати очі на існуючі проблеми — теж. Про дивні податкові ініціативи, про свободу слова", — каже Разумков.

За його словами, він чув навіть ідеї про те, щоб провести дострокові парламентські вибори цієї осені, а також наступної весни. Однак він зазначає, що зараз їх проводити заборонено Конституцією, а щоб говорити про весну, треба спочатку пройти складну зиму.

Нардеп також додав, що не знає, як проводитимуться чергові вибори у 2023 році та не виключає, що вони зовсім не проводитимуться наступного року.

"Для того, щоб хоча б звести нові виборчі списки, знадобиться до пів року. І тільки після цього можна буде проводити вибори", — сказав він.

При цьому Разумков підкреслив, що навіть у такому разі необхідно буде скасовувати надзвичайний та воєнний стан. Також він додав, що у головах деяких політиків війна вже закінчилася, проте нагадав, що якщо не буде перемоги, то не буде виборців.

Більше про те, як зараз працює Рада, про долю проросійських партій та майбутню зиму для українців читайте у матеріалі: "Потрібно входити в режим війни з росії": інтерв’ю Разумкова про вторгнення, зрадників, зиму та вибори