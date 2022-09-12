Ни досрочных, ни плановых: Разумков оценил возможность проведения выборов в 2023 году

До конца войны выборы точно не будут проводиться

В Украине плановые парламентские выборы должны состояться осенью 2023 года, однако есть вероятность, что их придется отложить.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" народный депутат и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков, сейчас надо официально входить в состояние войны с россией, поскольку она не была объявлена с начала вторжения.

"Сейчас постоянно заносятся указы о продлении военного положения. И не проголосовать за них нельзя, но и закрывать глаза на существующие проблемы — тоже. О странных налоговых инициативах, о свободе слова", — говорит Разумков.

По его словам, он слышал даже идеи о том, чтобы провести досрочные парламентские выборы этой осенью, а также следующей весной. Однако он отмечает, что сейчас их проводить запрещено Конституцией, а чтобы говорить о весне надо сначала пройти сложную зиму.

Нардеп также добавил, что не знает как будут проводиться очередные выборы в 2023 году и не исключает, что они вовсе не будут проводиться в следующем году.

"Для того чтобы хотя бы свести новые избирательные списки, понадобится до полугода. И только после этого можно будет проводить выборы", — сказал он.

При этом Разумков подчеркнул, что даже в таком случае необходимо будет отменять чрезвычайное и военное положение. Также он добавил, что в головах некоторых политиков война уже закончилась, однако напомнил, что если не будет победы, то не будет и избирателей.

Больше о том, как сейчас работает Рада, о судьбе пророссийских партий и предстоящей зиме для украинцев читайте в материале: "Нужно входить в режим войны с рф": интервью Разумкова о вторжении, предателях, зиме и выборах