Вдалося відновити ще одну лінію: у МАГАТЕ повідомили позитивну новину із ЗАЕС

Запасна лінія дозволить охолоджувати ЗАЕС безпечніше

У МАГАТЕ повідомили про успішне відновлення ще однієї лінії електропередачі на окуповану Запорізьку АЕС, що дозволить охолоджувати її безпечніше.

Як повідомляє пресслужба Агентства, відновлення другої лінії дозволить оператору тримати одну з них у резерві, а за допомогою іншої подавати електроенергію ззовні для охолодження АЕС.

Наголошується, що відновлена лінія потужністю 750/330 кВ використовується для подачі на АЕС необхідного живлення, а лінія на 330 кВ залишається резервною.

Тим часом глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що попри цю позитивну ознаку, ситуація на ЗАЕС залишається нестабільною, а чотири основні лінії електропередачі зруйновані та не дають можливості постачати енергію з електростанції на домогосподарства, підприємства та інші об’єкти.

"Терміново необхідна зона ядерної безпеки та захисту, і я розпочав початкові консультації з відповідними сторонами", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 11 вересня було повністю зупинено роботу Запорізької атомної електростанції. О 3:41 неділі від енергомережі було відключено останній працюючий, шостий енергоблок.