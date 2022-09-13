Удалось восстановить еще одну линию: в МАГАТЭ сообщили позитивную новость с ЗАЭС

Запасная линия позволит охлаждать ЗАЭС более безопасно

В МАГАТЭ сообщили об успешном восстановлении еще одной линии электропередачи на оккупированную Запорожскую АЭС, что позволит охлаждать ее более безопасно.

Как сообщает пресс-служба Агентства, восстановление второй линии позволит оператору держать одну из них в резерве, а посредством другой подавать электроэнергию извне для охлаждения АЭС.

Отмечается, что восстановленная линия мощностью 750/330 кВ используется для подачи на АЭС необходимого питания, а линия на 330 кВ остается резервной.

Тем временем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что несмотря на этот позитивный признак, ситуация на ЗАЭС остается нестабильной, а четыре основных линии электропередачи разрушены и не дают возможности поставлять энергию из электростанции на домохозяйства, предприятия и другие объекты.

"Срочно необходима зона ядерной безопасности и защиты, и я начал первоначальные консультации с соответствующими сторонами", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в ночь на 11 сентября была полностью остановлена работа Запорожской атомной электростанции. В 3:41 воскресенья от энергосети был отключен последний работающий, шестой энергоблок.