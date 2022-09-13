Волонтер Приходько: Сьогодні ми передаємо ЗСУ п’ять броньованих автівок Land Rover Defender

Благодійний Фонд Вадима Столара передав на потреби підрозділу Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України п’ять броньованих автомобілів підвищеної прохідності. Інформацію про це розміщено на сайті Фонду.

"Фонд від початку поставив собі за мету забезпечувати максимальну підтримку українських захисників у боротьбі з російським агресором. А сьогодні, коли триває успішний контрнаступ ЗСУ по всіх фронтах, допомога військовим потрібна як ніколи – адже через активні бойові дії амуніція та техніка швидше виходять з ладу. Наші волонтери багато спілкуються з військовими, які кажуть про велику потребу у автомобілях, тому що вони на фронті – як витратний матеріал. Тому й було вирішено цього разу надати підрозділу сил спеціальних операцій ЗСУ саме автомобілі, щоб разом з усією країною наближати нашу перемогу над ворогом", – розповів засновник Фонду Вадим Столар.

Кураторка Фонду Наталія Приходько у свою чергу наголосила, що головним пріоритетом під час пошуку та закупівлі авто були такі, які мають бронювання, бо воно захищає наших воїнів.

"Фонд Вадима Столара виділив на цю закупівлю цільовий грант – і сьогодні ми передаємо захисникам п’ять броньованих автівок марки Land Rover Defender Snatch. Я впевнена, що ці автомобілі збережуть життя нашим військовим і допоможуть їм у виконанні бойових задач", – підкреслила вона.

Тим часом військовослужбовець підрозділу Сил спеціальних операцій, якому передали автомобілі, розповів, в чому їхні переваги та які завдання вони здатні виконувати.

"Такі автомобілі цінні по-перше тим, що мають високу прохідність, а по-друге, тим, що вони броньовані. Є захист від осколків, від куль, тож життя військових усередині у більшій безпеці. В них відносно багато місця для перевезення бійців з екіпіруванням. Вони досить зручні у керуванні, не дивлячись на праве кермо. Це позашляховик, а отже дозволяє дістатися з пункту А до пункту Б досить швидко. Вони надійні, і можуть без проблем працювати у складних умовах. Такими автомобілями можна перевозити боєкомплект, можна переміщувати особовий склад, можна оперативно вивозити поранених з поля бою", – пояснив військовий.

Він додав, що, оскільки ці автомобілі виготовлено у Великобританії, то в їхньому користуванні є своя специфіка. Тому бійці проходять двотижневі курси, щоб перевчитися під праве кермо і опанувати деякі інші нюанси.

Як зазначила Наталія Приходько, Фонд Вадима Столара у допомозі ЗСУ не зосереджується виключно на автомобілях.

"Наші військові потребують і одягу, і тепловізорів, і дронів. І всім цим ми з початку війни забезпечуємо захисників. На даний момент Фондом надано до ЗСУ вже понад 20 автівок – як броньованих, так і спеціального призначення, як от дві швидкі, які ми передали нещодавно. Вони вже працюють на передовій, допомагаючи евакуйовувати поранених. Також ми купили і передали військовим понад 20 тисяч одиниць одягу, більш як 100 одиниць тепловізорів і дронів. І ми не зупиняємося на цьому, бо в роботі Фонду першим пріоритетом ми ставимо якраз допомогу нашим захисникам", – констатувала волонтерка.

За її словами, окрім військових, Фонд Вадима Столара допомагає і цивільним, які через війну опинилися у скруті. Зокрема, надає продуктові набори та реалізує соціальні проєкти для дітей та дорослих.