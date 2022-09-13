Волонтер Приходько: Сегодня мы передаем ВСУ пять бронированных автомобилей Land Rover Defender

Благотворительный Фонд Вадима Столара передал на нужды подразделения Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины пять бронированных автомобилей повышенной проходимости. Информация об этом размещена на сайте Фонда.

"Фонд изначально задался целью обеспечивать максимальную поддержку украинских защитников в борьбе с российским агрессором. А сегодня, когда продолжается успешное контрнаступление ВСУ по всем фронтам, помощь военным нужна как никогда — ведь из-за активных боевых действий амуниция и техника быстрее выходят из строя. Наши волонтеры много общаются с военными, которые говорят о большой потребности в автомобилях, потому что они на фронте – как расходный материал, поэтому и было решено предоставить подразделению сил специальных операций ВСУ именно автомобили, чтобы вместе со всей страной приближать нашу победу над врагом", – рассказал основатель Фонда Вадим Столар.

Куратор Фонда Наталья Приходько в свою очередь подчеркнула, что главным приоритетом при поиске и закупке авто были такие, которые имеют бронирование, потому что оно защищает наших воинов.

"Фонд Вадима Столара выделил на эту закупку целевой грант – и сегодня мы передаем защитникам пять бронированных автомобилей марки Land Rover Defender Snatch. Я уверена, что эти автомобили сохранят жизнь нашим военным и помогут им в выполнении боевых задач", – подчеркнула она.

Между тем, военнослужащий подразделения Сил специальных операций, которому передали автомобили, рассказал, в чем их преимущества и какие задачи они способны выполнять.

"Такие автомобили ценны во-первых тем, что имеют высокую проходимость, а во-вторых, тем, что они бронированы. Есть защита от осколков, от пуль, поэтому жизнь военных внутри в большей безопасности. У них относительно много места для перевозки бойцов из экипировкой Они достаточно удобны в управлении, несмотря на правый руль, это внедорожник, а значит позволяет добраться из пункта А до пункта Б достаточно быстро, они надежны и могут без проблем работать в сложных условиях. личный состав, можно оперативно вывозить раненых с поля боя", – объяснил военный.

Он добавил, что поскольку эти автомобили изготовлены в Великобритании, то в их пользовании есть своя специфика. Поэтому бойцы проходят двухнедельные курсы, чтобы переучиться под правый руль и овладеть некоторыми другими нюансами.

Как отметила Наталья Приходько, Фонд Вадима Столара в помощи ВСУ не сосредотачивается исключительно на автомобилях.

"Наши военные нуждаются и в одежде, и тепловизорах, и в дронах. И всем этим мы с начала войны обеспечиваем защитников. На данный момент Фондом предоставлено в ВСУ уже более 20 автомобилей – как бронированных, так и специального назначения, как две быстрые, которые мы передали недавно. Они уже работают на передовой, помогая эвакуировать раненых. Также мы купили и передали военным более 20 тысяч единиц одежды, более 100 единиц тепловизоров и дронов. И мы не останавливаемся на этом, потому что в работе Фонда первым приоритетом мы ставим как раз помощь нашим защитникам", – констатировала волонтер.

По ее словам, кроме военных, Фонд Вадима Столара помогает и гражданским, которые из-за войны войны оказались в затруднении. В частности предоставляет продуктовые наборы и реализует социальные проекты для детей и взрослых.