До +24 тепла: народний синоптик розповів, де в Україні потеплішає найближчим часом

Найбільше пощастить південним та центральним областям

Останні кілька днів погода в Україні помітно зіпсувалася, адже більшість регіонів накрив циклон. Проте з середини цього тижня синоптики прогнозують потепління, яке місцями супроводжуватиметься +24 градусами тепла.

Як повідомила народний синоптик Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook, потеплішає в Україні вже у середу, 14 вересня. За її прогнозом, впродовж дня стовпчики термометрів покажуть +17 +22 в Одеській, Чернівецькій областях, а на Вінниччині взагалі очікується +24 тепла.

Значно прохолодніше буде на північному сході України, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині — прогнозується +12 +16 градусів вище нуля. А от у західних, північних, центральних (за виключенням Вінницької) та східних областях очікуються невеликі дощі. У південних регіонах України народний синоптик опадів не прогнозує.

У Києві 14-го вересня дощ ймовірний місцями, але столицю може накрити туман. Температура повітря у місті протягом дня коливатиметься на рівні +18 +20 градусів.

А за даними sinoptik.ua протягом наступного тижня у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові все ж пройдуть дощі, подекуди навіть з грозами. Найтепліше у найближчий десятиденний відрізок вересня буде у південних регіонах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бабине літо настане в Україні у першій половині наступного місяця і триватиме до його середини. Тому у вересні варто запастися терпінням, щоб сповна насолодитися тепло на початку жовтня.