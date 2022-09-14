"Літня" спека та різке похолодання: чого українцям чекати від погоди до кінця тижня

На припинення дощів розраховувати не доведеться

В Україні до кінця робочого тижня зберігатиметься відносно тепла погода, проте вже на вихідних у частині областей варто чекати на різке і суттєве похолодання.

Як повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру, аж до п’ятниці на території нашої країни зберігатиметься дощова погода, а стовпчик термометра утримуватиметься в районі +20 градусів.

При цьому в п’ятницю в південних областях місцями очікується і зовсім літні +29 градусів.

У суботу ж тепла погода зберігатиметься на півдні та сході, проте на заході температура просяде до +13…+16 градусів, а в неділю взагалі впаде нижче +10.

У понеділок температура повітря злегка підніметься на заході до позначок +10…+13 градусів і опуститься в усіх інших куточках нашої країни. Так у центрі та на півночі варто чекати +12…+14 градусів, а на сході та півдні +17…+21.

Як повідомлялося раніше, у жовтні не обійдеться без несподіваних погодних "сюрпризів". Зокрема, очікується різке падіння температури в нічний час та перші заморозки, проте зможуть українці насолодитися і "бабиним літом".