"Літня" спека та різке похолодання: чого українцям чекати від погоди до кінця тижня
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На припинення дощів розраховувати не доведеться
В Україні до кінця робочого тижня зберігатиметься відносно тепла погода, проте вже на вихідних у частині областей варто чекати на різке і суттєве похолодання.
Як повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру, аж до п’ятниці на території нашої країни зберігатиметься дощова погода, а стовпчик термометра утримуватиметься в районі +20 градусів.
При цьому в п’ятницю в південних областях місцями очікується і зовсім літні +29 градусів.
У суботу ж тепла погода зберігатиметься на півдні та сході, проте на заході температура просяде до +13…+16 градусів, а в неділю взагалі впаде нижче +10.
У понеділок температура повітря злегка підніметься на заході до позначок +10…+13 градусів і опуститься в усіх інших куточках нашої країни. Так у центрі та на півночі варто чекати +12…+14 градусів, а на сході та півдні +17…+21.
Як повідомлялося раніше, у жовтні не обійдеться без несподіваних погодних "сюрпризів". Зокрема, очікується різке падіння температури в нічний час та перші заморозки, проте зможуть українці насолодитися і "бабиним літом".