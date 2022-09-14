Населення росії вже готують до поразки: Алеся Бацман назвала явну ознаку

Частина пропагандистів ще намагається врятувати обличчя російському диктатору, але заклики до його відставки звучать дедалі частіше

Російські пропагандисти почали підготовку до того, щоб оголосити своєму населенню про поразку у війні проти України.

Як розповіла головний редактор видання "Гордон" Алеся Бацман в інтерв’ю "Телеграфу", на російських каналах останнім часом можна бачити, що спікери та експерти, що навіть пройшли цензуру, заявляють про те, що їх т.зв. "спецоперація" йде до провалу.

Вона зазначила, що там уже намагаються шукати винних, хоча дехто ще намагається "відмазувати" російського диктатора володимира путіна і перевалити відповідальність на його радників.

"Мало того – вони просять уже про мирні переговори з Україною. Про жодну капітуляцію нашої країни на російських каналах якийсь час вже не йдеться", — сказала Бацман.

За її словами, цим йде підготовка росіян до поразки, а серед місцевих депутатів і зовсім почали звучати заклики до того, щоб оголосити путіну імпічмент і відправити його у відставку.

При цьому журналістка не виключала, що за цими висловлюваннями стоїть якась внутрішня сила, яка вже почала розуміти, що диктатор слабкий.

Більше про те, що відбувається всередині Росії, а також про те, коли Україна зможе здобути перемогу, читайте у матеріалі "Телеграф": "Російські еліти готові усунути путіна, а самих росіян почали готувати до поразки, — Алеся Бацман"