Население россии уже готовят к поражению: Алеся Бацман назвала явный признак

Часть пропагандистов еще пытается спасти лицо российскому диктатору, но призывы к его отставке звучат все чаще

Российские пропагандисты начали вести подготовку к тому, чтобы объявить своему населению о поражении в войне против Украины.

Как рассказала главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман в интервью "Телеграфу", на российских каналах в последнее время можно видеть, что даже прошедшие цензуру спикеры и эксперты заявляют о том, что их т.н. "спецоперация" идет к провалу.

Она отметила, что там уже пытаются искать виновных, хотя некоторые еще пытаются "отмазывать" российского диктатора владимира путина и перевалить ответственность на его советников.

"Более того – они просят уже о мирных переговорах с Украиной. Ни о какой капитуляции нашей страны на российских каналах какое-то время речь уже не идет", — сказала Бацман.

По ее словам, тем самым идет подготовка россиян к поражению, а среди местных депутатов и вовсе начали звучать призывы к тому, чтобы объявить путину импичмент и отправить его в отставку.

При этом журналистка не стала исключать, что за этими высказываниями стоит какая-то внутренняя сила, которая уже начала понимать, что диктатор слаб.

Больше о том, что происходит внутри россии, а также о том, когда Украина сможет одержать победу, читайте в материале "Телеграф": "Российские элиты готовы сместить путина, а самих россиян начали готовить к поражению, — Алеся Бацман"