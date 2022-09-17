"Погодний Армагеддон" на вихідних та "бабине літо" у жовтні: чим погода спробує здивувати українців (відео)

Найближчими днями в Україну зайде циклон із південного заходу, який принесе дощі різної інтенсивності

Народний синоптик Стас Щедрін ніколи не приховує правду про погоду, тож іноді трохи засмучує українців.

Так, напередодні у коментарі ТСН він заявив, що у вересні чекати на прихід великого тепла не варто, і бабине літо прийде, швидше за все, на початку жовтня — у період з 1 по 10 число.

У той же час – рятівний бонус від народного синоптика! – ще одне бабине літо можливе на початку листопада. Тоді, за словами Щедріна, в Україні також очікується потепління та малодощова погода.

Ну а найближчим часом, схоже, на українців чекає "погодний Армагеддон".

Справа в тому, що згідно з прогнозом фахівців Укргідрометцентру, протягом суботи та неділі на територію України виходитиме циклон із південного заходу, який принесе дощі різної інтенсивності. Іноді вони супроводжуватимуться грозами та поривами вітру, а на високогір’ї вже може спостерігатися мокрий сніг.

Прогноз Укргідрометцентру на вихідні

"17-18 вересня в Україні ускладнення погодних умов: пройдуть дощі з грозами, вдень 18 вересня у більшості областей посилення вітру до 15-20 м/с; у суботу місцями у центральних, Одеській та Миколаївській областях, у неділю у західних, північних та центральних областях сильний дощ, у Карпатах сильний дощ, на високогір’ї з мокрим снігом Температура вночі 7-12°, вдень 13-20°, на півдні та сході країни вночі 12-18°, вдень 21-28 °; на високогір’ї Карпат вночі та вдень 0-5° тепла", — сказано у прогнозі.

Прогноз на вихідні у столичному регіоні

Щодо столичного регіону, то сьогодні, 17 вересня, по Київській області вночі без істотних опадів; Вдень дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Але вже у неділю, 18 вересня, вважає синоптик Наталія Діденко, сильні дощі поширяться всією Україною.

Через суттєве недільне похолодання у західних областях у Карпатах у ніч на 18 вересня можливий мокрий сніг. До цих усіх синоптичних кульбіт приєднається сильний вітер зі штормовими поривами – теж у неділю!

Погода в Україні 18 вересня

19 вересня очікується поступове припинення опадів та явищ; хоча і зниженням температури на 2-5 °.

Погода в Україні 19 вересня

Дощі поступово підуть з усіх регіонів, і хоча температура залишатиметься далеко "не літньою", самопочуття українців, напевно, покращиться.

Погода в Україні 20 вересня

Погода в Україні 21 вересня

При цьому погода стабілізуватиметься у всіх регіонах — як у Центрі, так і на Заході, і на Півдні.

Погода на Заході на 14 днів

Погода на Півночі на 14 днів

Погода в Центрі на 14 днів

Погода на Півдні на 14 днів

Тому можна сподіватися, що настрій українців покращуватиметься у всіх регіонах. Тим більше, що ще один народний синоптик, Володимир Деркач, солідарний зі своїм колегою Стасом Щедріним і впевнений, що у жовтні на нас усіх чекає "бабине літо".