"Євроциклон" йде з України, йому на зміну поспішає негода: де буде найхолодніше

Опадів буде значно менше, але місцями очікуються сильні зливи та шквали.

Обіцяний синоптиками циклон ненадовго затримався в Україні, і зараз потихеньку "йде по-англійськи", поступаючись місцем холодам.

На зниження температури вказує народний синоптик Стас Щедрін.

"У … Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській та північно-східних областях очікуються грози, місцями сильні зливи та шквали, також у ніч на 19 вересня, очікується різке похолодання", — написав він у Facebook.

Погіршення метеоумов

Водночас колега Стаса Наталія Діденко вважає, що у понеділок, 19 вересня, найхолодніше буде у західних областях, найтепліше — на Півдні та Сході.

"Циклон відступатиме з нашої території, тому опадів завтра буде набагато менше — невеликі та помірні дощі пройдуть на заході (у Карпатах з мокрим снігом) та місцями невеликі — на півночі України. На решті території опади малоймовірні, але можливі тумани, серпанки – видимість знижена, вологість підвищена ”, — пише синоптик.

Найбільш неупередженими залишаються фахівці Укргідрометцентру. На їхню думку, погода в Україні у понеділок, 19 вересня, буде хмарною у більшості областей, крім східних.

При цьому важливо зазначити, що у низці регіонів очікуються сильні вітри та дощі – у більшості областей навіть оголошено жовтий рівень небезпеки – мінімально небезпечні погодні умови.

Попередження метеорологів

Є застереження і для Київської області.

Застереження для столичного регіону

При цьому на Київщині 19 вересня хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура області вночі +4..+9, вдень +11..+16. У Києві вночі +7..+9, удень +13..+15.

Загалом по Україні температура повітря на заході коливатиметься від +11 до +15 градусів, вночі прогнозується +5...+7. В Ужгороді сильні дощі, вдень без опадів. На Львівщині, Волині, Тернопіллі, Івано-Франківській області – помірні дощі.

У Чернігові та Сумах температура вдень +13...+15, вночі +6...+8. Протягом доби буде йти дощ. У Харкові, Дніпрі, Полтаві, Черкасах та Кропивницькому сухо та сонячно. Стовпчики термометрів показуватимуть +15…+17 градусів. Вночі до +9.

У Луганській та Донецькій областях без опадів, температура до +21. А у Запоріжжі потеплішає до +22 градусів вдень, вночі прогнозують +11..+13. В Одеській, Миколаївській, Херсонській області сухо та сонячно. Очікується тепло до +22, вночі +11...+13. У Криму до +23 вдень, уночі до +13.

Погода в Україні 19 вересня

У свою чергу, кліматологка Світлана Бойченко спрогнозувала розвиток метеоситуації до кінця вересня: на її думку, до останніх днів місяця похолодає, а небо затягне хмарами.

Висновки Світлани Бойченки у чомусь підтверджують і її колеги з "погодних" сайтів.

Так, згідно з їхніми прогнозами, на Заході температура не підніматиметься вище за +17 градусів.

Прогноз погоди на Заході на 2 тижні.

Така сама ситуація спостерігатиметься у Києві та області.

Прогноз погоди у Києві на 2 тижні

У Центрі та на Сході термометр злетить значно вище.

Прогноз погоди на 2 тижні для Центру країни

Метеоситуація у найближчі 2 тижні на Сході України

А Південь, як не дивно, перебуватиме за "температурними показниками" посередині між "холодними" та "теплими" регіонами.

Прогноз погоди у Південних регіонах.

Щодо жовтня, то Світлана Бойченко вважає, що другий місяць осені буде дощовим і з вітрами. Але в першій половині місяця прийде бабине літо і майже два тижні очікується температура до +18 градусів.

Про такий же "приємний сюрприз" у вигляді жовтневого тепла говорять і народні синоптики Володимир Деркач та Стас Щедрін. Тому чекаємо приємної та комфортної погоди – залишилося недовго.