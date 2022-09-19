Дощі без перестанку в одних регіонах, +27 в інших: чим погода здивує українців до кінця вересня

"Бабиного літа" цього місяця точно не буде

У більшості регіонів України останні кілька днів спостерігається відчутне похолодання, однак і на кінець вересня сонця очікувати не варто. Перший місяць осені закінчиться, як і розпочався — з похмурої погоди та місцями дощів.

Такий прогноз озвучив народний синоптик Стас Щедрін у коментарі ТСН.ua. За його словами, "бабиного літа" у вересні чекати не варто.

"До кінця цього місяця погода буде такою, як зараз", — сказав синоптик.

При цьому він додав, що тепло повернеться в Україну у проміжку з 1 по 10 жовтня, а ще одне "бабине літо" цілком можливе в Україні у перших числах листопада. Тоді теж на вулиці відчутно потеплішає, а дощі на якийсь час відступлять.

Як свідчать дані погодного сайту gismeteo.ua, у Києві до кінця вересня будуть йти дощі, а стовпчики термометрів покажуть в середньому +18 градусів вдень та +9 вночі.

У Харкові дощів буде значно менше, а 27 та 28 вересня погода здивує майже літніми +25 градусами. Вночі при цьому температура коливатиметься від +9 до +14.

У Дніпрі буде ще тепліше — у наступний десятиденний відрізок вересня вдень температура коливатиметься від +18 до +27, вночі — на рівні +9 +15 градусів. Дощитиме лише два дні.

В Одесі наступні 10 днів буде стабільно +18 градусів, а 27-28 вересня потеплішає до +21. Дощі очікуються лише короткочасні.

У Львові у цей період дощі будуть йти майже без перестанку, а температура повітря коливатиметься від +10 до +15 вдень, та від +5 до +10 вночі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "бабине літо" розпочнеться в Україні на початку жовтня і триватиме до середини другої декади місяця.