Грози повертаються до України: якою буде погода до кінця тижня

Українцям доведеться пережити ще кілька дощових днів

В Україні до кінця тижня переважатиме дощова та прохолодна погода, а подекуди можливі навіть грози.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, кінець робочого тижня буде відносно теплим на сході та півдні, але на вихідних погода там зіпсується. В інших куточках нашої країни, дощі, що затягнулися, триватимуть аж до неділі.

У середу, 21 вересня, у більшості областей у центрі та на заході України варто чекати опадів та температури повітря в районі +11…+14 градусів, а ось у більшості південних та східних областей стовпчик термометра перебуватиме в районі +16…+19 градусів.

Подібну картину можна буде спостерігати й у четвер.

У п’ятницю на дощову погоду варто розраховувати на всій території України, а на сході та півдні не виключаються грози. Хвиля опадів принесе із собою похолодання, яке в суботу опустить стовпчики термометрів до позначок +13…+16 градусів.

В останній день тижня дожі припиняться у західних та частинах південних областей, а місцеві жителі зможуть насолодитися невеликим потеплінням.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, початок жовтня в Україні видасться відносно теплим, проте вже наприкінці місяця місцями можна буде побачити і перші морози.