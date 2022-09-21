Favbet Foundation перерахував ще 600 тисяч гривень фонду "Повернись живим"

Благодійний фонд Favbet Foundation у рамках підтримки Збройних сил України у вересні перерахував чергові 600 тисяч грн фонду "Повернись живим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Favbet Foundation співпрацює з фондом "Повернись живим" з жовтня 2021 року в рамках проєкту Invictus Games. З початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого Favbet Foundation перевів на рахунки "Повернись живим" 1,6 млн грн.

Окрім "Повернись живим", Favbet Foundation також перерахував 4,4 млн грн на спеціальний рахунок НБУ для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовано на допомогу країні та армії.