В Україні потеплішає до 26 градусів, але ненадовго: кому пощастить найбільше
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Перший осінній місяць наостанок трохи порадує українців
Нескінченна низка дощів та вітрів, яку приніс вересень у більшість областей України, ненадовго перерветься потеплінням, — погода порадує теплом вже наступного тижня, але лише на кілька днів.
Про це свідчить прогноз від weather.com найближчим часом.
Як обіцяють синоптики, хмарність залишиться і в багатьох регіонах продовжаться дощі, проте з 27 вересня почне тепліти, — українці матимуть лише кілька днів, щоб порадіти теплій осінній погоді, після чого з 1 жовтня стовпчики термометрів знову поповзуть униз.
У Києві та Харкові можна чекати тепла до 19-20 градусів.
У Львові та Ужгороді температура не підніметься вище за 18 градусів вище за нуль, також там продовжаться дощі.
У Дніпрі та Запоріжжі обіцяють 23-24 градуси тепла та хмарну погоду.
А найбільше теплу порадіють жителі Одеси, Миколаєва та поки що окупованого Херсона — там повітря прогріється до рекордних 23-26 градусів за Цельсієм.
Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", синоптики обіцяли початок бабиного літа у 2022 році аж у жовтні місяці.