Україна запропонувала свою "формулу миру": чи допоможе це припинити війну?

Експерти проаналізували для "Телеграфа" пропозицію Зеленського та можливість її втілення у життя

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН у ніч на четвер, 22 вересня, по відеозв’язку звернувся до світових лідерів з низкою пропозицій та ініціатив. У тому числі запропонував "Українську формулу миру", яка складається з п’яти пунктів.

А саме – покарання за агресію; захист життя; відновлення безпеки та територіальної цілісності; гарантії безпеки; рішучість захищатись.

Експерти проаналізували для "Телеграфу" цю пропозицію та можливість її втілення у життя.

Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда зазначає:

"Щодо заяви Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, я вважаю, що вона була узгоджена з нашими потужними іноземними партнерами. Звертаю увагу, що першим йде "покарання агресора". Тут не треба навіть уточнювати, що йдеться про росію, бо увесь світ і так знає, хто є агресором”.

На думку Євгена Магди, це була чітка заява, яка окреслила українську позицію щодо можливих переговорів. З акцентом, що Україна не йтиме ні на які поступки росії.

Експерт з питань сектору оборони та безпеки Олег Стариков вважає ініціативу президента Зеленського своєчасною. На його думку, вона була опрацьована найвищим військово-політичним керівництвом України з нашими стратегічними партнерами.

"Але ухвалення цієї пропозиції міжнародною спільнотою навіть у середньостроковій перспективі (не кажучи про короткострокову) – малоймовірно. Щоб її ухвалити, світ має бути переформований. А переформація відбувається після світових війн. Та ж ООН створена після Другої світової. І п’ять її постійних членів, які мають право вето (Франція, США, Китай, Великобританія та росія як правонаступниця СРСР, з приводу чого є великі питання. – Ред.), – це переможці тієї війни", – пояснює експерт.

Він наголошує, що зараз багато аналітиків вважають, що вже на повну силу йде, нехай у гібридному вигляді, Третя світова війна. І, схоже, розмірковує Олег Стариков, лише після її закінчення буде встановлено новий світовий порядок.

"До речі, саме цього добивалася росія, спершу загрожуючи агресією проти України, а потім і зважившись на неї, — наголосив експерт. — Нагадаю також, що президент США Джо Байден на Генасамблеї ООН заявив про необхідність збільшити кількість постійних членів Ради безпеки цієї організації, а Україна наполягає на вигнанні росіян із цього органу. Думаю, за результатами закінчення цієї війни ми отримаємо своєрідну Ялту-2 – нову міжнародну конференцію переможців щодо глобальної безпеки. І, можливо, новий орган на зміну ООН".

Зараз ООН, продовжує Олег Стариков, виконує важливі функції.

"Добре чи погано, подобається це комусь чи ні, але кращої легітимної організації такого масштабу ми поки що не маємо. Отже, втілення в життя ініціатив, озвучених Зеленським, – це довгострокова перспектива. І ухвалювати відповідні рішення з урахуванням підсумків цієї війни будуть сильні світу цього, – пояснює експерт. – Сподіваємося, що участь у цьому форматі візьме й Україна».