У більшості регіонів України очікуються заморозки: синоптики назвали дати

Температурні показники протягом дня також не порадують теплом

Частину регіонів України вже на ці вихідні очікують заморозки на ґрунті та суттєве похолодання у денний час. У деяких областях синоптики попереджають і про перший рівень небезпечності погодних умов (жовтий).

Як свідчать дані "Укргідрометцентру", заморозки прогнозуються в західних областях вже у суботу, 24 вересня, а в неділю, 25 вересня, вони дійдуть й до північних та центральних регіонів України.

За прогнозом синоптиків, на поверхні ґрунту заморозки очікуються на рівні від 0 до -3°С (перший рівень небезпечності, жовтий). Примітно, що дістануться вони й Київської області, хоча у самій столиці України їх не прогнозують.

Прогноз погоди в Україні на 24 вересня

Прогноз погоди в Україні на 25 вересня

За даними погодного сайту sinoptik.ua, у Києві 24 вересня очікується хмарна погода, а вдень синоптики прогнозують дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. В неділю, 25 вересня, погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опадів не очікується.

У Харкові на вихідні буде хмарна погода. При цьому 24 вересня синоптики прогнозують дощ вдень, а 25 вересня — ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня і більше опадів не прогнозується.

У Дніпрі дощі очікуються ближче до вечора 24 вересня, а 25-го дощі відступлять, але будуть заморозки на ґрунті до -1 градусу.

В Одесі 24-25 вересня очікується ясна погода без опадів. Невелика хмарність можлива лише у ранковий час, але до обіду небо стане чистим.

У Львові на ці вихідні хмарна погода триматиметься увесь час, але опадів синоптики не прогнозують.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що невдовзі в Україну прийде "бабине літо". За прогнозами синоптиків, найбільш помітно потепління відчуватиметься у південних та східних областях, а ось мешканцям центральних та західних областей пощастить менше.