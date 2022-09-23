Заморозки та дощі: що готує погода українцям найближчими днями
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На вихідні у деяких регіонах України спостерігатимуться нічні заморозки
Осінь продовжує "радувати" українців мінливою погодою. У найближчі 5 днів лише 25 вересня на території України не очікується опадів.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр на своєму сайті. Вже в суботу, 24 вересня, на території західних областей вночі очікуються заморозки, які в ніч на неділю поширяться і на інші частини України (крім півдня та півночі).
25 вересня буде сонячно на всій території України, щоправда, на теплу погоду очікувати не варто.
Початок тижня подарує теплішу погоду, а на заході, півночі та сході країни пройдуть невеликі дощі.
У вівторок, 27 вересня, у західних областях дощі посиляться, а от на іншій частині України потеплішає, хоч без опадів не обійдеться.
У середу опади очікуються на більшій частині території України, температура вдень сягатиме комфортних +17…+25 градусів.
За інформацією gismeteo, у найближчі 5 днів у Києві вдень буде від +13 до +18 градусів, а вночі від +8 до +14.
У Харкові синоптики обіцяють дощі у найближчі 5 днів.
В Одесі стовпчики термометрів 24-28 вересня не опустяться нижче +11 градусів.
У Львові найближчі 5 днів температура вдень коливатиметься від +13 до +17 градусів, уночі буде помітно холодніше — +6…+9.
У Дніпрі в неділю очікується +23 градуси Цельсія, а температура 24-28 вересня буде в діапазоні від +9 до +23 градусів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, коли в Україні варто чекати на "Бабине літо". До речі, частина українців залишиться без помітного потепління.