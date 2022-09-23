Заморозки та дощі: що готує погода українцям найближчими днями

На вихідні у деяких регіонах України спостерігатимуться нічні заморозки

Осінь продовжує "радувати" українців мінливою погодою. У найближчі 5 днів лише 25 вересня на території України не очікується опадів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр на своєму сайті. Вже в суботу, 24 вересня, на території західних областей вночі очікуються заморозки, які в ніч на неділю поширяться і на інші частини України (крім півдня та півночі).

Прогноз погоди на 24 вересня

25 вересня буде сонячно на всій території України, щоправда, на теплу погоду очікувати не варто.

Прогноз погоди на 25 вересня

Початок тижня подарує теплішу погоду, а на заході, півночі та сході країни пройдуть невеликі дощі.

Прогноз погоди на 26 вересня

У вівторок, 27 вересня, у західних областях дощі посиляться, а от на іншій частині України потеплішає, хоч без опадів не обійдеться.

Прогноз погоди на 27 вересня

У середу опади очікуються на більшій частині території України, температура вдень сягатиме комфортних +17…+25 градусів.

Прогноз погоди на 28 вересня

За інформацією gismeteo, у найближчі 5 днів у Києві вдень буде від +13 до +18 градусів, а вночі від +8 до +14.

Прогноз погоди у Києві на 10 днів

У Харкові синоптики обіцяють дощі у найближчі 5 днів.

Прогноз погоди у Харкові на 10 днів

В Одесі стовпчики термометрів 24-28 вересня не опустяться нижче +11 градусів.

Прогноз погоди у Одесі на 10 днів

У Львові найближчі 5 днів температура вдень коливатиметься від +13 до +17 градусів, уночі буде помітно холодніше — +6…+9.

Прогноз погоди у Львові на 10 днів

У Дніпрі в неділю очікується +23 градуси Цельсія, а температура 24-28 вересня буде в діапазоні від +9 до +23 градусів.

Прогноз погоди у Дніпрі на 10 днів

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли в Україні варто чекати на "Бабине літо". До речі, частина українців залишиться без помітного потепління.