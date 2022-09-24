За місяць до холодів: яку погоду обіцяють синоптики українцям у вихідні (відео)

Метеоситуація в Україні почне покращуватися і досягне "максимумів" до кінця місяця

Відповідно до прогнозів синоптиків частину регіонів України на цих вихідних очікують заморозки на ґрунті та суттєве похолодання.

Так, вдень на Лівобережжі та в Криму, прогнозують в Укргідрометцентрі, очікується невеликий дощ, на решті території, у неділю по всій країні переважно без опадів.

Погода в Україні

Температура вночі 2-9° тепла, у західних, 25 вересня також у північних та центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, температура вдень 10-17° тепла, 25 вересня на Закарпатті та Прикарпатті до 20°.

Погода в Україні у суботу, 24 вересня

У столичному регіоні 24 вересня буде хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер — північно-західний, 3-8 м/с. Температура в області вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 4-6 ° тепла, вдень 12-14 °.

Погода у столичному регіоні

Завтра, 25 вересня, згідно з прогнозом кандидата географічних наук та синоптика Ігоря Кібальчича, у західному регіоні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+8°С, днем +13...+18°С. У Карпатах уночі близько 0°С, удень +5…+10°С.

Погода в Україні в неділю, 25 вересня

На півночі України опадів не очікується. Вітер західний, 7-12 м/с, удень у Сумській області пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки до -3 °С; днем +10...+15 °С.

У центральних областях також без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки до -3 °С; днем +12...+17 °С.

У південній частині України сухо та малохмарно. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9°С, днем +14...+19°С, на Одещині до +22°С.

У східних областях без опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вранці та днем пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +4...+9°С, днем +13...+18°С.

Надалі температура, згідно з прогнозом сайту Gismeteo, буде порівняно високою і досягне максимуму до кінця місяця.

Погода у Києві на місяць

Також радуватимуть і перші десять днів жовтня — ймовірно, на них і прийдеться довгоочікуване "бабине літо".

Погода на Заході країни на місяць

Потім почнеться "непомітне" зниження температури.

Погода в центрі країни на місяць

І вже до 20 числа жовтня осінь почне "наполегливо стукати" в наші двері — адже листопад з його вогкими дощами не за горами!

Погода в південних областях на місяць

Втім, після листопада настане зима, яка, як запевнили в Укрдірометцентрі, буде порівняно теплою. До того ж до Нового року має завершитися активна фаза боїв і відійде у світ інший кремлівський фюрер путін – тому час обіцяє бути цікавим та насиченим.