Відчуйте "подих Сахари": в Україну поспішає гаряче африканське повітря – як зміниться погода

Тепла погода протримається приблизно до 6-7 жовтня

Не завжди погоджуючись із прогнозами синоптиків, погода, проте, намагається максимально враховувати їхні побажання.

Тому в неділю, 25 вересня, як і обіцяли фахівці раніше, практично по всій країні встановиться сонячна погода. Дощі можливі лише вночі на півночі Лівобережжя та вдень на Закарпатті. Вітер при цьому буде західним та південно-західним за швидкості 5-10 м/с.

Погода в Україні в неділю, 25 вересня

Температура вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях 1-6° тепла, на решті території 3-8° тепла; вдень 12-17 °, у південній частині до 20 °.

У той же час вночі 25 вересня у західних, Житомирській та Вінницькій областях на поверхні, як і раніше, можливі заморозки 0-3 °.

У деяких областях можливі заморозки

Тренд "ні крапельки дощу" буде підтриманий у столиці та Київській області, де опадів 25 вересня не очікується. Температура в області вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°. У Києві вночі 5-7 ° тепла, вдень 14-16 °. Вітер та вектор руху країни залишаються західним, при швидкості 5-10 м/с.

Погода у Києві в неділю, 25 вересня

Але вже з понеділка, 26 вересня, Україну почне накривати відносно тепле повітря. Такі приємні новини приніс українцям народний синоптик Стас Щедрін.

"В Україну почнуть надходити гарячі повітряні маси із Сахари, тому 25-27 вересня на півдні країни, а з 27-28 вересня і орієнтовно до 6-7 жовтня, тепле повітря накриє всю Україну", — прогнозує він.

Погода в Україні у понеділок, 26 вересня

Згідно з прогнозами синоптика, у цей період температурні показники коливатимуться від +13+15 ночами та +23+29 у денний час — і це незважаючи навіть на те, що іноді небо закриватимуть хмари, і буде злегка дощити. У Криму повітря взагалі прогріється до +32 градусів.

Прогноз погоди у Києві на 2 тижні

"Дещо прохолодніше буде на півночі країни — там температура буде коливатися в межах +7 +10 вночі, +14 +17 вдень ", — інформує Щедрін.

Прогноз погоди на 2 тижні на Заході країни.

Ймовірно, зазначений період і буде тим самим обіцяним "Бабиним літом", про яке говорили раніше синоптики.

Прогноз погоди на 2 тижні у Центрі країни.

Прогноз погоди на 2 тижні у південних областях.

І закінчиться воно, як і передбачалося, приблизно до 10-11 жовтня – з цих чисел в Україну знову можуть повернутись дощі та похолодання.