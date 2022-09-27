Коли похолодає у жовтні: синоптики назвали точну дату

Похолодання у 2022 році розпочнеться відразу після "Бабиного літа"

Друга половина жовтня буде холоднішою за першу, при цьому нічних заморозків не очікується.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів народний синоптик Володимир Деркач. Він заявив, що "Бабине літо" в Україні фактично завершиться 14 жовтня.

Народний синоптик зазначив, що на територію України приблизно після свята Покрови (14 жовтня) потроху почне заходити холодне повітря. Це все супроводжуватиметься слабкими опадами, проте заморозків не очікується. У третю декаду місяця похолодання продовжиться, хоча 2-3 теплі дні все ж таки будуть.

За даними сайту gismeteo, 14 жовтня температура повітря по всій країні дійсно впаде на 3-4 градуси. Падіння температури в Україні йтиме до кінця місяця до позначки +7…+11 градусів Цельсія залежно від регіону (на півдні буде тепліше, — Ред.).

До вашої уваги прогноз погоди від gismeteo на жовтень 2022 року у великих містах України.

Прогноз погоди у Києві на жовтень 2022 року.

Прогноз погоди у Харкові на жовтень 2022 року

Прогноз погоди у Дніпрі на жовтень 2022 року

Прогноз погоди у Львові на жовтень 2022 року

Прогноз погоди в Одесі на жовтень 2022 року

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, "Бабине літо" в Україні настане у перші тижні жовтня. При цьому, частина українців залишиться без сильного потепління.