"Бабине літо" прийшло: синоптики принесли українцям гарні новини
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Погода дасть українцям відпочити від дощів
У найближчі пару днів на більшій частині території України варто чекати на незначні або помірні опади, проте до середини поточного тижня вони закінчаться.
Як йдеться у прогнозі Гісметео, цього і наступного тижня на українців чекає суха і відносно тепла погода, з незначним похолоданням після вихідних.
Так, у західній частині України вже з середи почне тепліти, а опади припиняться. Втім, вище за +20 стовпчики термометра підійматися все одно не будуть. Це потепління протримається до середини наступного тижня, коли дощі знову прийдуть в Україну та опустять температуру повітря до більш "осінніх" показників.
Трохи прохолодніше буде у центральних областях, а дощі туди ще повернуться у вихідні.
Прийде потепління та у східні області, де місцями цього та наступного тижня можна буде бачити й вище +20 градусів.
На півдні ж у ці дні очікується стабільно тепла та суха погода, без різких температурних стрибків.
Як повідомлялося раніше, кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич розповідав "Телеграфу" про те, якою буде погода в Україні до кінця жовтня.