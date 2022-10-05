Обігрівачі для квартири та приватного будинку: які різновиди бувають і в чому різниця

Що треба знати про обігрівачі

Через повномасштабне російське вторгнення українцям цього року доведеться пережити найскладнішу зиму в історії, а тому багато хто вже почав проводити підготовку. Зокрема через ризики залишитися без опалення багато хто вже наглядає собі альтернативні способи обігріву.

Як повідомляє finance.ua, на ринку зараз можна знайти безліч варіантів обігрівачів та систем опалення, хоча для мешканців багатоповерхових будинків вибір не настільки великий.

Електричні обігрівачі

Ці обігрівачі найбільш популярні серед населення, оскільки відносно недорогі (2-3 тисячі гривень) і ними легко користуватися. Потужність конвекторів близько 1-2,5 кВт, чого вистачить кімнат площею до 30 квадратних метрів.

Інфрачервоні обігрівачі

Принцип роботи тут полягає у випромінюванні хвиль в інфрачервоному діапазоні, які обігрівають подібно до сонячних променів. На ринку зустрічається безліч варіацій цих пристроїв у ціновому діапазоні від 700 до 2500 гривень.

Масляні обігрівачі

Такі пристрої мають усередині мінеральну оливу, яка нагрівається та випромінює тепло. Вони коштують дорожче, ніж наведені вище різновиди (від 3 до 4 тисяч гривень), але відомі тим, що можуть довго зберігати тепло. Недоліком вважається те, що металевий корпус швидко розігрівається, що може призвести до потенційно небезпечної ситуації. Крім того, часто вони дуже потужні (понад 2 кВт), що погано поєднується зі слабкою проводкою.

Електричні вентилятори

Маленькі мобільні пристрої здатні швидко розігріти кімнату та коштують від 800 гривень до 1,5 тисяч гривень. Їх недолік криється у великому споживанні електрики, та нездатності нагріти великі приміщення.

Всі перелічені пристрої підійдуть для обігріву квартири або окремої кімнати, а в плані ефективності вони всі приблизно однакові, хоча і мають свої плюси та мінуси. Щодо мешканців приватних будинків, то у них є ще кілька варіантів.

Твердопаливні обігрівачі

Попит на ці пристрої зростає рік у рік серед населення, що проживає в приватному секторі, проте для їх використання необхідно мати запас дров, вугілля або пелет. Також трапляються газові різновиди.

Буржуйки

Найбільш бюджетний варіант (4-6 тисяч гривень), який вимагає хіба наявності димаря. Є й мінуси — через невеликий розмір вони не здатні опалити велике приміщення і швидко втрачають тепло.

Твердопаливні та газові котли

Популярна річ для приватних будинків, хоча газові казани можуть зустрічатися і в квартирах. За котел доведеться викласти близько 15-25 тисяч гривень, а ще кілька тисяч доведеться віддати за монтаж. Втім, є й мінус — газові котли не працюватимуть за частих перебоїв з електрикою.

Генератори

Пристрої, які працюють на бензині або дизпаливі, можуть обійтися в 15-25 тисяч гривень, однак для їх використання знадобиться відкритий простір.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як в обігріві квартири може допомогти звичайна ванна кімната.