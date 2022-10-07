Погодний "рахат-лукум" зруйнує "ложка дьогтю": синоптики розповіли, коли бабине літо "зіпсують" дощі
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На щастя, погодні "сюрпризи" будуть недовготривалими, і тепло поступово повернеться до України.
Після "визнання" народного синоптика Стаса Щедріна про те, що він, мовляв, помилявся, і бабине літо затримається на цілу декаду, українців, схоже, вже нічим не здивувати, і вони з радістю приймають будь-яку погоду.
Тим більше, що погодні новини справді надходять дуже сприятливі.
Так, сьогодні, 7 жовтня, сонце продовжить радувати народ своїм теплим промінням, пише "Мета".
На Заході вранці та до самого вечора небо буде чистим та ясним, без опадів. Повітря прогріється до +16…+17.
На Сході синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Температура підніметься до +16…+18.
У південних областях суха погода, але прогнозується невелика хмарність. Стовпчики термометрів покажуть +18…+20.
На Півночі буде ясна погода до самого вечора, без опадів. Температура повітря підніметься до +15…+17.
У центральних регіонах вдень стовпчики термометрів покажуть +16…+19 градусів.
У Києві, на думку синоптика Наталії Діденко, у п’ятницю очікується чудова елегантна сонячна погода із температурою повітря +16+18 градусів. Весь день небо буде ясним.
"Такий рахат-лукум буде продовжуватися, тільки капосна ложка дьогтю в неділю потрапить у цю метеодіжку меду — пройдуть невеликі дощі. Однак тільки в неділю", — пише синоптик.
Із Наталією погоджується її колега Ігор Кібальчич: за його інформацією, у вихідні, 8 – 9 жовтня, погоду продовжить визначати поле підвищеного атмосферного тиску. Тому великих опадів не очікується (все той же недільний дощ"), а температура повітря суттєво не зміниться: вночі +7…+12 °С, вдень +18…+23 °С.
Надалі температура у Києві та області зробить невеликий стрибок: трохи зменшиться до середини тижня, але потім знову візьме твердий курс на тепло.
У західних областях спостерігатиметься така сама тенденція.
"Традиційним" теплом порадує погода мешканців центральних областей.
І що вже говорити про жителів півдня – у них практично не буде дощів у найближчому майбутньому!
Тому більшість мешканців країни матиме час для того, щоб підготуватися до плавного переходу до справжньої осені – адже, за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, з середини листопада прийде похолодання, дощ, іноді з переходом у мокрий сніг. Температура зменшиться, особливо вночі.